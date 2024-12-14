Артета объяснил, почему Стерлинг так мало играет

Микель Артета и Рахим Стерлинг Рулевой "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему вингер Рахим Стерлинг так мало играет.

После своего перехода из "Челси" на правах аренды минувшим летом Стерлинг сыграл лишь 146 минут в Премьер-Лиге, не забив ни одного гола.

Артета сочувствует Стерлингу, но подчеркивает, что раз за разом оставляет Рахима на скамейке запасных не по "тактическим причинам".

"Такие моменты бывают. Мне тоже очень сложно смириться с тем, что я не даю ему больше минут".

"Когда он не попадает в стартовый состав, то 90 процентов своих замен я делаю, чтобы поберечь игроков и избежать травм".

"Здесь нет тактических причин. Я бы хотел, чтобы он играл гораздо больше, потому что, думаю, он может оказывать очень хорошее влияние на команду".

"Он очень хорош в раздевалке и отчаянно жаждет играть. У него была очень важная роль, он влиял на каждый матч, а теперь он уже некоторое время в этом положении".

"Это случилось с ним не только здесь, но и в "Челси". Это всегда очень сложно, и я сочувствую игрокам, когда они с таким сталкиваются. Надеюсь, мы сможем изменить это", — цитирует Артету Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2024 17:00

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  1. skydreams 14.12.2024 17:04 # skydreams
    да сднил он уже причём давно, хорошо, что Мареска сразу это заметил и слил его куда подальше. дальше к арабам, доигрывать, на большее он не тянет

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