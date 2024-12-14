Артета объяснил, почему Стерлинг так мало играет

Рулевой "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему вингер Рахим Стерлинг так мало играет.

После своего перехода из "Челси" на правах аренды минувшим летом Стерлинг сыграл лишь 146 минут в Премьер-Лиге, не забив ни одного гола.



Артета сочувствует Стерлингу, но подчеркивает, что раз за разом оставляет Рахима на скамейке запасных не по "тактическим причинам".



"Такие моменты бывают. Мне тоже очень сложно смириться с тем, что я не даю ему больше минут".



"Когда он не попадает в стартовый состав, то 90 процентов своих замен я делаю, чтобы поберечь игроков и избежать травм".



"Здесь нет тактических причин. Я бы хотел, чтобы он играл гораздо больше, потому что, думаю, он может оказывать очень хорошее влияние на команду".



"Он очень хорош в раздевалке и отчаянно жаждет играть. У него была очень важная роль, он влиял на каждый матч, а теперь он уже некоторое время в этом положении".



"Это случилось с ним не только здесь, но и в "Челси". Это всегда очень сложно, и я сочувствую игрокам, когда они с таким сталкиваются. Надеюсь, мы сможем изменить это", — цитирует Артету Daily Mail.