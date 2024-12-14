Тухель не собирается менять капитана сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что не собирается забирать капитанскую повязку у нападающего Харри Кейна.

В прошлом сезоне Тухелю довелось поработать с Кейном в "Баварии", поэтому Томас, приступающий к работе с английской сборной после Нового года, убедился, что Харри может быть тем лидером, который ему нужен.



"В данный момент нет необходимости смотреть на другие варианты. Все мы полностью поддерживаем Харри. Я восхищаюсь им, его мастерством, его лидерскими качествами, его характером. В конце концов сами игроки решают, будут ли они играть, как и всегда".



"Я счастлив обладать этой группой игроков, включая Харри, с большим характером и мастерством. Теперь задача в том, чтобы найти и создать лучший коллектив, за которым людям будет интересно наблюдать и который будет их вдохновлять", — сообщил Тухель Sky Sports.