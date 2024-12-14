Фернандеш призвал МЮ забыть о форме "Сити"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш призвал партнеров по команде сосредоточиться на своей игре и не думать о проблемах "Манчестер Сити".

"Сити" подходит к дерби Манчестера в воскресенье в ужасной форме, выиграв лишь один из 10 последних матчей во всех соревнованиях.



Однако Фернандеш не хочет отвлекаться на форму соперника. Бруну считает, что "Сити" опасен в любом состоянии.



"То, в каком состоянии они находятся в данный момент, ничего не меняет для нас, потому что мы должны думать о себе".



"Все мы знаем, что это большой матч, и у них есть большие игроки. Наверное, они побеждают не так часто, как каждый ожидает от них, но мы должны сосредоточиться на себе, потому что мы тоже не на том уровне, как хотим, и мы не можем думать о других".



"Нам просто нужно сосредоточиться на себе и сделать работу, которую нам нужно сделать, что улучшить свою позицию в лиге и набрать очки. Поэтому не имеет значения, против кого мы играем".



"Мы знаем, что это "Сити", и это огромное дерби. Мы знаем, что это значит для фанатов и значит для нас, поэтому нам просто нужно выйти на матч и одержать победу, не думая о том, кто перед нами", — цитирует Фернандеша The Independent.