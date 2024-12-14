Трост-Эконг: "Осимхен — фанат "Челси"
Защитник сборной Нигерии Уильям Трост-Эконг заявил, что его соотечественник Виктор Осимхен является фанатом "Челси".
Достоверно известно, что "Челси" пытался заполучить Осимхена минувшим летом, но согласовать сделку до трансферного дедлайна "синим" не удалось.
В итоге Осимхен отправился из "Наполи" в "Галатасарай" на правах аренды, однако в прессе регулярно появляются слухи, что "Челси" может вернуться за нигерийским нападающим.
Трост-Эконг считает, что этот трансфер возможен, потому что Осимхен испытывает особые чувства к "Челси".
"Я могу сказать вам, что он фанат "Челси", я могу подтвердить это".
"Он является отличным партнером по команде. Он может быть очень жадным перед чужими воротами, но он разговаривает с командой в раздевалке, он настоящий лидер, и я уверен, скоро он станет капитаном", — сообщил Трост-Эконг talkSPORT.
14.12.2024 14:00
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Последние комментарии:
Трост эконг xDD
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Был бы фанатом - пошёл на уступки в подписании контракта. А так хуй без соли.
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Такие люди нужны нам. Надо забирать его.
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