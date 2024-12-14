Трост-Эконг: "Осимхен — фанат "Челси"

Защитник сборной Нигерии Уильям Трост-Эконг заявил, что его соотечественник Виктор Осимхен является фанатом "Челси".

Достоверно известно, что "Челси" пытался заполучить Осимхена минувшим летом, но согласовать сделку до трансферного дедлайна "синим" не удалось.



В итоге Осимхен отправился из "Наполи" в "Галатасарай" на правах аренды, однако в прессе регулярно появляются слухи, что "Челси" может вернуться за нигерийским нападающим.



Трост-Эконг считает, что этот трансфер возможен, потому что Осимхен испытывает особые чувства к "Челси".



"Я могу сказать вам, что он фанат "Челси", я могу подтвердить это".



"Он является отличным партнером по команде. Он может быть очень жадным перед чужими воротами, но он разговаривает с командой в раздевалке, он настоящий лидер, и я уверен, скоро он станет капитаном", — сообщил Трост-Эконг talkSPORT.