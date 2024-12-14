Постекоглу объяснил свою критику Вернера

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу объяснил, почему обрушился с критикой на своего нападающего Тимо Вернера после ничьей против "Рейнджерс".

После матча Лиги Европы в Глазго в минувший четверг (1:1) Постекоглу раскритиковал замененного в перерыве Вернера, назвав игру Тимо "неприемлемой".



По словам Постекоглу, обилие кадровых проблем означает, что Вернер продолжит играть за "Тоттенхэм", однако Анге недоволен тем, какой пример молодежи подает Тимо.



"Продолжит ли Вернер играть за "Тотенхэм"? У меня нет выбора. Кого еще мне использовать?"



"Я вытащил детей из школы — в буквальном смысле, получив замечания от их учителей. Они сказали, что молодой Лукас (Бергвалл) пропустил очередной день в школе. Поэтому я и обратил внимание на игру Тимо вчера вечером".



"Мы нуждаемся в Тимо. Мы нуждаемся в их всех. В нормальные времена есть цена, которую ты платишь, если провел плохой матч. Прямо сейчас этого не существует. Нам нужен каждый, кто у нас есть. Нам нужен он", — цитирует Постекоглу Evening Standard.