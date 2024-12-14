Мареска: "Очень горжусь, что работаю с Палмером"
Наставник "Челси" Энцо Мареска признался, что гордится тренировать Коула Палмера.
В своем втором сезоне на "Стэмфорд Бридж" Палмер демонстрирует еще более выдающуюся игру, чем в дебютном. Коул забил 11 голов и отдал шесть результативных передач в 15 матчах Премьер-Лиги.
Мареска чувствует, что ему очень повезло работать с Палмером, и Энцо выделяет 22-летнего англичанина на фоне остальных игроков.
"Я очень горжусь, это привилегия для меня, и я чувствую, что мне весьма повезло работать с Коулом, работать с ними всеми. Несомненно, Коул отличается от остальных".
"Самое важное — это то, что он любит футбол. Во время тренировок он одним из первых начинает играть в футбол, и в этот момент вы можете видеть, кто любит футбол, а кто играет в футбол".
"Но у нас много хороших игроков. Я являюсь их тренером, и я счастлив и горжусь работать с ними", — цитирует Мареску Sky Sports.
14.12.2024 12:00
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Похоже, что на западе осталось только два глагола для выражения своего состояния: гордиться и оскорбляться!)))
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