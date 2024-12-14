Гвардиола готов удивить линией обороны в дерби Манчестера

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поведал о свой дилемме насчет линии обороны в преддверии дерби против "Манчестер Юнайтед".

В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги на "Этихад" Гвардиола остался с тремя защитниками в лице Кайла Уолкера, Рубена Диаша и Йошко Гвардиола. Рико Льюис дисквалифицирован, а остальные травмированы.



Теперь Гвардиола вынужден ломать голову, как ему составить линию обороны, и Хосеп готов преподнести сюрпризы.



"Я не знаю, как мне поступить. Возможно, какие-то вингеры сыграют крайнего защитника. Возможно, Матеуш (Нунеш) сможет сыграть крайнего защитника. Или, возможно, я сыграю с пятеркой защитников с вингбеками в качестве вингеров. Я не знаю. Мне все еще нужно немного подумать".



"Однако душа и дух команды на месте. Мне жаль этих игроков, потому что им приходится сражаться с обстоятельствами", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.