Гвардиола готов удивить линией обороны в дерби Манчестера
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поведал о свой дилемме насчет линии обороны в преддверии дерби против "Манчестер Юнайтед".
В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги на "Этихад" Гвардиола остался с тремя защитниками в лице Кайла Уолкера, Рубена Диаша и Йошко Гвардиола. Рико Льюис дисквалифицирован, а остальные травмированы.
Теперь Гвардиола вынужден ломать голову, как ему составить линию обороны, и Хосеп готов преподнести сюрпризы.
"Я не знаю, как мне поступить. Возможно, какие-то вингеры сыграют крайнего защитника. Возможно, Матеуш (Нунеш) сможет сыграть крайнего защитника. Или, возможно, я сыграю с пятеркой защитников с вингбеками в качестве вингеров. Я не знаю. Мне все еще нужно немного подумать".
"Однако душа и дух команды на месте. Мне жаль этих игроков, потому что им приходится сражаться с обстоятельствами", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
14.12.2024 11:00
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