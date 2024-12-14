Мартин: "МЮ не получит и левой ноги Диблинга за 21 млн. фунтов"

Главный тренер "Саутгемптона" Расселл Мартин предупредил "Манчестер Юнайтед", что вингер Тайлер Диблинг будет стоить гораздо дороже, нежели 21 миллион фунтов.

Несмотря на то, что "Саутгемптон" занимает последнее место в Премьер-Лиге, лично Диблинг очень ярко проводит этот сезон.



Пресса неоднократно сообщала, что "Юнайтед" просматривает 18-летнего англичанина, сравниваемого с Джеком Грилишем, и готовит свое предложение в 21 млн. фунтов.



Также Диблинга сватают в "Астон Виллу", но Мартин предпочел бы, чтобы Тайлер остался и заключил новый контракт с "Саутгемптоном".



"Мне рассказали о кое-каких слухам насчет "Манчестер Юнайтед" и о предложении в 21 миллион фунтов. Я не уверен, что вы получите его левую ногу за эту сумму".



"Мы предложили ему новый контракт, действительно хороший контракт для его возраста. Я не думаю, что в данный момент его агент согласен, поэтому такова ситуация. Думаю, сам Тайлер хочет уладить это, родители Тайлера хотят уладить это, и посмотрим, сколько времени это займет", — цитирует Мартина Daily Mail.