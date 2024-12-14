Артета уверен, что уход Эду не повлияет на планы "Арсенала" на январь

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что отставка спортивного директора Эду не повлияет на планы клуба на зимнее трансферное окно.

В ноябре "Арсенал" внезапно объявил о расставании с Эду. Сейчас бразильский директор завершает свои дела в лондонском клубе, прежде чем ему будет позволено уйти к владельцу "Ноттингем Форест" Евангелосу Маринакису.



И хотя "Арсенал" пока не определился с заменой Эду, Артета чувствует, что его клуб готов совершать трансферы.



"Джейсон Айто — наш временный спортивный директор. Прямо сейчас он обладает всеми полномочиями и поддержкой нашего футбольного клуба. Он действительно хорошо трудится вместе со своей командой".



"Как вы знаете, это открытый процесс. При поддержке всех нас клуб решит, кто является лучшим человеком для этой роли на будущее".



"Я никогда не ожидал, что январь будет очень активным периодом, но давайте подождем и посмотрим, каково наше положение. Возможны некоторые сюрпризы".



"Мы готовы к этому. Готовы к возникновению некоторых возможностей. Нам нужно посмотреть. Надеюсь, в ближайшие недели больше наших игроков будет доступно, но нужно подождать и посмотреть", — цитирует Артету ESPN.