Гвардиола подтвердил, что зимние приобретения возможны

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что готов выйти на трансферный рынок в январе.

В данный момент "Сити" переживает свой тяжелейший кризис в эру Гвардиолы, выиграв лишь один из 10 последних матчей.



Накануне "Сити" опубликовал сильную финансовую отчетность за сезон 2023/24, из которой следует что у "горожан" есть деньги на трансферы в январе.



Поэтому Гвардиола готов обратиться к трансферам, хотя в идеале предпочел бы вернуть игроков из лазарета.



"Чего я хочу, так это возвращения в строй своих игроков. Я был бы счастлив выступать с составом, который у нас был в начале сезона".



"Я всегда говорил, что хочу этих игроков, а не новых. Но в определенный момент, в правильный момент... Посмотрим".



"Огромные поздравления клубу за опубликованную отчетность, потому что клуб должен быть устойчивым. Это не означает, что у нас есть большие ресурсы, чтобы покупать, кого мы захотим, особенно учитывая дороговизну на трансферном рынке", — цитирует Гвардиолу ESPN.