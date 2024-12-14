Аморим признался, что его никто не звал в "Сити"

Рубен Аморим Рубен Аморим признался, что без сомнений взялся за работу в "Манчестер Юнайтед", а в "Манчестер Сити" его никто не звал.

Перед тем, как Аморим был назначен главным тренером "Юнайтед" в ноябре, ходили упорные слухи, что Рубен может стать преемником Хосепа Гвардиолы в "Сити".

Эти слухи подкреплялись тем, что в "Сити" уже договорился о переходе спортивного директора Угу Виана из "Спортинга", бывшего клуба Аморима.

Однако правда в том, что никто из "Сити" не обращался к Амориму, и это упростило выбор Рубена.

"Мы никогда не разговаривали с "Сити". "Юнайтед" был моим единственным вариантом".

"Когда "Манчестер Юнайтед" поговорил со мной, у меня не было сомнений, потому что у меня уже были мысли, что это может случиться".

"Что касается "Манчестер Сити" или Угу Виана, то ничего не было", — цитирует Аморима Sky Sports.


Метки Аморим, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2024 07:00

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