Аморим признался, что его никто не звал в "Сити"

Рубен Аморим признался, что без сомнений взялся за работу в "Манчестер Юнайтед", а в "Манчестер Сити" его никто не звал.

Перед тем, как Аморим был назначен главным тренером "Юнайтед" в ноябре, ходили упорные слухи, что Рубен может стать преемником Хосепа Гвардиолы в "Сити".



Эти слухи подкреплялись тем, что в "Сити" уже договорился о переходе спортивного директора Угу Виана из "Спортинга", бывшего клуба Аморима.



Однако правда в том, что никто из "Сити" не обращался к Амориму, и это упростило выбор Рубена.



"Мы никогда не разговаривали с "Сити". "Юнайтед" был моим единственным вариантом".



"Когда "Манчестер Юнайтед" поговорил со мной, у меня не было сомнений, потому что у меня уже были мысли, что это может случиться".



"Что касается "Манчестер Сити" или Угу Виана, то ничего не было", — цитирует Аморима Sky Sports.