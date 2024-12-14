16-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 14 декабря, пятью поединками стартует 16-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — ЭВЕРТОН 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" набрал 29 очков в 15 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги — против 36 на данной стадии прошлого и 40 на данной стадии позапрошлого. "Эвертон" одержал лишь одну победу в 18 последних выездных поединках чемпионата — против "Ипсвича" в октябре. "Ириски" выиграли только две из 32 встреч с "канонирами" в Премьер-Лиге.



Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс возобновил тренировки, но Риккардо Калафьори и Александр Зинченко пока не готовы вернуться, как и Бен Уайт с Такехиро Томиясу.



Лазарет "Эвертона" покинули Шеймус Коулмен, Натан Паттерсон, Юссеф Шермити и Армандо Бройя. Джеймс Гарнер и Тим Айрогбунам команде не помогут.



ЛИВЕРПУЛЬ — ФУЛХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Под руководством Арне Слота "Ливерпуль" выиграл 19 из 22 своих матчей во всех соревнованиях, включая 10 из 11 дома. "Фулхэм" забивает в 14 поединках высшего дивизиона подряд, и это клубный рекорд. "Дачники" одержали лишь одну победу в 14 последних встречах с "красными" во всех соревнованиях — 0:1 на "Энфилде" в Премьер-Лиге в марте 2021.



Федерико Кьеза и Диогу Жота поправили свое здоровье и снова готовы играть за "Ливерпуль". Алексис Макаллистер пропустит этот матч из-за перебора желтых карточек. Ибраима Конате, Конор Брэдли и Костас Цимикас травмированы.



Вингер "Фулхэма" Рис Нелсон пропустит более двух месяцев с травмой задней поверхности бедра. Калвин Бэсси и Том Кэрни дисквалифицированы. Йоаким Андерсон не успевает залечить растяжение икроножной мышцы к субботе.



НЬЮКАСЛ — ЛЕСТЕР 18:00



"Ньюкасл" не знает побед уже четыре матча Премьер-Лиги кряду и выиграл лишь два из 11 последних (4 ничьи, 5 поражений). "Лестер" забивал в 14 из 15 поединков этого сезона в чемпионате. "Сороки" одержали только одну победу в семи последних домашних встречах с "лисами" в Премьер-Лиге (1 ничья, 5 поражений).



Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди пропустит пару недель с травмой задней поверхности бедра, а Бубукари Сумаре дисквалифицирован. Харри Уинкс под вопросом из-за проблем с пахом.



"Ньюкасл" надеется, что голкипер Ник Поуп залечит свой пах вовремя. Льюис Майли и Джо Уиллок уже поправились. Едва вернувшись в строй, Каллум Уилсон снова угодил в лазарет и пропустит еще пару месяцев.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ИПСВИЧ 18:00



"Вулверхэмптон" проиграл девять из 12 последних матчей Премьер-Лиги на "Молинью". "Ипсвич" может похвастать лишь одной победой в 15 последних поединках высшего дивизиона — против "Тоттенхэма" в ноябре. "Трактористы" только раз взяли вер в 17 последних выездах к "волкам" во всех соревнованиях — 0:2 во втором дивизионе в декабре 2012.



Полузащитник "Вулверхэмптона Жоао Гомес отбывает дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Жозе Са, Йерсон Москера, Бубакар Траоре. Энсо Госалес, Пабло Сарабия и Саша Калайджич остаются в лазарете.



"Ипсвичу" предстоит оценить состояние Бена Джонсона и Калвина Филлипса, но Аксель Туанзебе, Чидози Огбене и Джордж Херст точно не сыграют.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — АСТОН ВИЛЛА 20:30



"Ноттингем Форест" одержал три победы в четырех последних матчах Премьер-Лиги — как и в 17 предыдущих. "Астон Вилла" не выиграла ни одного из четырех последних поединков чемпионата, следовавших сразу после выступления в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 2 поражения). "Вилланы" не одержали ни одной победы в пяти последних выездах к "лесникам" в Премьер-Лиге (4 ничьи, 1 поражение).



Защитник Алекс Морено не сыграет за "Форест" из-за условий своей аренды.



Нападающему "Виллы" Олли Уоткинсу, вынужденно замененному против "РБ Лейпциг" посреди недели, предстоит фитнес-тест. Также под вопросом Леон Бэйли, но Джейкоб Рэмси точно не сыграет.