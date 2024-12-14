Тухель обсудит с Уайтом возвращение того в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель пообещал поговорить с защитником "Арсенала" Беном Уайтом о возвращении того в сборную Англии.

Уайт разорвал все отношения со сборной Англии после того, как он досрочно вернулся из расположения национальной команды в Катаре в рамках Чемпионата Мира 2022 года.



Таким образом, 27-летний защитник остается только с четырьмя матчами за сборную Англии, причем последний из них он сыграл еще в марте 2022.



Однако Тухель, который официально приступает к работе со сборной 1 января, готов предложить Уайту возможность возобновить свою международную карьеру.



"Я свяжусь с ним. Нам нужно начать с чистого листа".



"Я буду посещать стадионы, начиная с января. Я не буду отвлекать игроков, и им достаточно знать, что с января босс будет наблюдать за ними", — цитирует Тухеля BBC.



Добавим, в данный момент Уайт восстанавливается после перенесенной в ноябре операции на колене. Ожидается, что Бен пропустит несколько месяцев.