Тухель обсудит с Уайтом возвращение того в сборную Англии

Бен Уайт Главный тренер сборной Англии Томас Тухель пообещал поговорить с защитником "Арсенала" Беном Уайтом о возвращении того в сборную Англии.

Уайт разорвал все отношения со сборной Англии после того, как он досрочно вернулся из расположения национальной команды в Катаре в рамках Чемпионата Мира 2022 года.

Таким образом, 27-летний защитник остается только с четырьмя матчами за сборную Англии, причем последний из них он сыграл еще в марте 2022.

Однако Тухель, который официально приступает к работе со сборной 1 января, готов предложить Уайту возможность возобновить свою международную карьеру.

"Я свяжусь с ним. Нам нужно начать с чистого листа".

"Я буду посещать стадионы, начиная с января. Я не буду отвлекать игроков, и им достаточно знать, что с января босс будет наблюдать за ними", — цитирует Тухеля BBC.

Добавим, в данный момент Уайт восстанавливается после перенесенной в ноябре операции на колене. Ожидается, что Бен пропустит несколько месяцев.


Метки Арсенал, сборная Англии, Тухель, Уайт

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2024 00:05

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