"Сити" заработал рекордные 715 млн. фунтов за сезон 2023/24

Этихад "Манчестер Сити" опубликовал финансовый отчет за прошлый сезон, в течение которого "горожане" заработали рекордные для своего клуба 715 миллионов фунтов.

Эти 715 млн. фунтов "Сити" заработал в период с 1 июля 2023 по 30 июня 2024, и это на 2.2 млн. фунтов больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

Стоит отметить, что установить этот рекорд было непросто, ведь в прошлом сезоне "Сити" сошел с дистанции в Лиге Чемпионов уже в 1/4 финала, тогда как в предыдущей кампании выиграл европейский турнир и вообще сделал требл.

Клубу с "Этихад" удалось нарастить свои доходы от коммерческой деятельности с 341.4 до 344.7 млн. фунтов.

Также "Сити" удалось понизить свою зарплатную ведомость на 10.3 млн. фунтов — до 412.6 млн. фунтов, а чистая прибыль до выплаты налогов за сезон 2023/24 составила 73.8 млн. фунтов, сообщает BBC.

За отчетный период "Сити" получил прибыль на торговле игроками в размере 92.8 млн. фунтов, продав таких футболистов как Хулиан Альварес, Жоау Канселу и Лиам Делап.


Метки Манчестер Сити, финансы

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2024 23:00

Количество просмотров Просмотров: 298

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 13.12.2024 23:44 # sausage
    На фиктивных рекламных контрактах немудрено. По продажам игроков конечно норм работают, побывал в Сити у Пепа - уже знак качества и пох что он реально из себя представляет, тут красавцы.

    (ответить)

  2. high-malvern 13.12.2024 23:16 # high-malvern
    КОРОЛИ!!! Другим завидно глядя на такие успехи Сити!

    (ответить)

  3. drogba11cool 13.12.2024 23:07 # drogba11cool
    А нам это зачем знать?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: