"Сити" заработал рекордные 715 млн. фунтов за сезон 2023/24

"Манчестер Сити" опубликовал финансовый отчет за прошлый сезон, в течение которого "горожане" заработали рекордные для своего клуба 715 миллионов фунтов.

Эти 715 млн. фунтов "Сити" заработал в период с 1 июля 2023 по 30 июня 2024, и это на 2.2 млн. фунтов больше, чем за предыдущие 12 месяцев.



Стоит отметить, что установить этот рекорд было непросто, ведь в прошлом сезоне "Сити" сошел с дистанции в Лиге Чемпионов уже в 1/4 финала, тогда как в предыдущей кампании выиграл европейский турнир и вообще сделал требл.



Клубу с "Этихад" удалось нарастить свои доходы от коммерческой деятельности с 341.4 до 344.7 млн. фунтов.



Также "Сити" удалось понизить свою зарплатную ведомость на 10.3 млн. фунтов — до 412.6 млн. фунтов, а чистая прибыль до выплаты налогов за сезон 2023/24 составила 73.8 млн. фунтов, сообщает BBC.



За отчетный период "Сити" получил прибыль на торговле игроками в размере 92.8 млн. фунтов, продав таких футболистов как Хулиан Альварес, Жоау Канселу и Лиам Делап.