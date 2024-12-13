Аморим считает "Сити" фаворитом дерби Манчестера
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает "Манчестер Сити" фаворитом предстоящего дерби на "Этихад", несмотря на текущую форму команд.
К воскресному дерби Манчестера "Сити" подходит, проиграв семь из 10 последних матчей во всех соревнованиях, включая поражение 2:0 от "Ювентуса" в Лиге Чемпионов посреди недели.
В то же время "Юнайтед" посреди недели продемонстрировал свой характер, одержав победу 1:2 против "Виктории" в Лиге Европы. Однако Аморим все равно видит в своей команде андердога.
"Великие команды могут отреагировать в любой момент, и я думаю, они ("Сити") находятся в лучшем положении, нежели мы, в плане понимания игры, манеры игры, уверенности в себе".
"Даже в такого рода моменты наш фокус должен быть на своей команде. Нам будет противостоять великолепный соперник, и я больше сосредоточен на наших проблемах. Здесь у нас хватает забот", — цитирует Аморима ESPN.
13.12.2024 22:00
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Это же будет действительно битва мочи и говна
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