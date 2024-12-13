Франк: "Челси" — лучшая команда в Премьер-Лиге прямо сейчас"
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк назвал "Челси" лучшей командой в Премьер-Лиге в данный момент.
"Челси" заметно окреп после прихода Энцо Марески на должность главного тренера минувшим летом и сейчас занимает второе место в Премьер-Лиге.
"Челси" подходит к воскресному противостоянию с "Брентфордом" с серией из шести побед подряд во всех соревнованиях, и Франк предельно опасается набравшего ход соперника.
"Возможно, "Челси" является лучшей командой в Премьер-Лиге прямо сейчас. Возможно, их форма даже лучше, чем у "Ливерпуля", хотят тот и находится на вершине лиги".
"Они играют в невероятный футбол, и они хорошо натренированы. Пока что Мареска великолепен со своим тренерским штабом, и они выглядят крайне опасно".
"У "Челси" так много угроз, когда они идут вперед, у них игроки топ-уровня на всех участках поля. Я ожидаю невероятно сложного матча".
"Они являются фаворитами, но, конечно, мы верим в то, что может соперничать с ним, и верим в то, что можем победить их", — цитирует Франка BBC.
13.12.2024 21:00
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Миха, ты ёбнулся в конец? Давай из каждого рутинного жопализства сопернику перед матчем делать новость.
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