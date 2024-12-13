Франк: "Челси" — лучшая команда в Премьер-Лиге прямо сейчас"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк назвал "Челси" лучшей командой в Премьер-Лиге в данный момент.

"Челси" заметно окреп после прихода Энцо Марески на должность главного тренера минувшим летом и сейчас занимает второе место в Премьер-Лиге.



"Челси" подходит к воскресному противостоянию с "Брентфордом" с серией из шести побед подряд во всех соревнованиях, и Франк предельно опасается набравшего ход соперника.



"Возможно, "Челси" является лучшей командой в Премьер-Лиге прямо сейчас. Возможно, их форма даже лучше, чем у "Ливерпуля", хотят тот и находится на вершине лиги".



"Они играют в невероятный футбол, и они хорошо натренированы. Пока что Мареска великолепен со своим тренерским штабом, и они выглядят крайне опасно".



"У "Челси" так много угроз, когда они идут вперед, у них игроки топ-уровня на всех участках поля. Я ожидаю невероятно сложного матча".



"Они являются фаворитами, но, конечно, мы верим в то, что может соперничать с ним, и верим в то, что можем победить их", — цитирует Франка BBC.