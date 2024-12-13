Франк: "Челси" — лучшая команда в Премьер-Лиге прямо сейчас"

Томас Франк Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк назвал "Челси" лучшей командой в Премьер-Лиге в данный момент.

"Челси" заметно окреп после прихода Энцо Марески на должность главного тренера минувшим летом и сейчас занимает второе место в Премьер-Лиге.

"Челси" подходит к воскресному противостоянию с "Брентфордом" с серией из шести побед подряд во всех соревнованиях, и Франк предельно опасается набравшего ход соперника.

"Возможно, "Челси" является лучшей командой в Премьер-Лиге прямо сейчас. Возможно, их форма даже лучше, чем у "Ливерпуля", хотят тот и находится на вершине лиги".

"Они играют в невероятный футбол, и они хорошо натренированы. Пока что Мареска великолепен со своим тренерским штабом, и они выглядят крайне опасно".

"У "Челси" так много угроз, когда они идут вперед, у них игроки топ-уровня на всех участках поля. Я ожидаю невероятно сложного матча".

"Они являются фаворитами, но, конечно, мы верим в то, что может соперничать с ним, и верим в то, что можем победить их", — цитирует Франка BBC.


Метки Брентфорд, Премьер-Лига, Франк, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 13.12.2024 21:42 # sausage
    Миха, ты ёбнулся в конец? Давай из каждого рутинного жопализства сопернику перед матчем делать новость.

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  2. hunter022 13.12.2024 21:37 # hunter022
    Цену себе набивает, Брентфорд показательно разнесет пенсов в воскресенье...

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  3. hachidlo 13.12.2024 21:35 # hachidlo
    Это база. Это основа. Это фундамент.

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  4. ganinilyha 13.12.2024 21:19 # ganinilyha
    Кекнул, оказывается прямо сейчас мы в -4 от 1 места

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  5. zaeba1l 13.12.2024 21:05 # zaeba1l
    Тупо хочет возглавить...

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