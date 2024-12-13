Лемина перестал быть капитаном "Вулверхэмптона"

Полузащитник "Вулверхэмптона" Марио Лемина был лишен капитанской повязки после инцидента в минувший понедельник.

В минувший понедельник, когда "Вулверхэмптон" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Вест Хэма" и остался на предпоследнем месте в Премьер-Лиге, Лемина повздорил с Джарродом Боуэном после финального свистка, швырнув своего оппонента на газон.



В преддверии домашнего матча против "Ипсвича" главный тренер "волков" Гари О'Нил поведал, что Лемина поплатился за свою выходку, и отныне капитаном команды является защитник Нелсон Семеду.



"Мы решили передать капитанство Нелсону, и теперь капитаном коллектива будет Нелсон".



"Конечно, случившееся тем вечером породило разговоры, и у нас состоялась важная беседа. Теперь Марио и я хорошо понимаем, как это выглядело и как мы будем двигаться вперед".



"Мы — я, Марио и некоторые опытные игроки — много разговаривали на этой неделе. Случившееся после того матча недопустимо".



"Все мы понимаем, что могут возникнуть эмоции, но это тяжелый момент, и каждый сражается и старается изо всех сил, находясь под большим стрессом и давлением. Но мы определенно больше не увидим таких сцен", — цитирует О'Нила BBC.



