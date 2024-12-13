Мареска объяснил, почему "Челси" не претендует на титул
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил, почему не считает свою команду претендентом на титул Премьер-Лиги.
После победы 3:4 над "Тоттенхэмом" в прошлый уикенд "Челси" вышел на чистое второе место, оказавшись в четырех очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля", чей матч был отложен.
По словам Марески, он и его игроки просто не ощущают себя готовыми сражаться за титул. При этом Энцо призывает подопечных двигаться день за днем и не забегать вперед.
"Ты можешь почуять это, ты можешь почувствовать это. Наверное, поэтому я и сказал, что мы не готовы. Потому что мы не чувствуем и не чуем этого в данный момент".
"Надеюсь, скоро мы будем в этом положении, но в данный момент это одна из причин, почему, как я думаю, мы еще не там".
"Мне нравится убеждать себя и убеждать игроков, что единственный способ претендовать на что-либо связан с концентрацией на сегодняшнем дне. Потому что, когда вы начинаете мысленно забегать вперед на два дня, три дня, один месяц, два месяца, это становится началом плохих времен", — цитирует Мареску Sky Sports.
13.12.2024 19:00
Просмотров: 751
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Дельная философия, не витать в облаках, а работать здесь и сейчас. А то будут как гейгунеры, которые покеры оформляют перед сезонами.
(ответить)
как же он успокаивает градус
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий