Мареска объяснил, почему "Челси" не претендует на титул

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил, почему не считает свою команду претендентом на титул Премьер-Лиги.

После победы 3:4 над "Тоттенхэмом" в прошлый уикенд "Челси" вышел на чистое второе место, оказавшись в четырех очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля", чей матч был отложен.



По словам Марески, он и его игроки просто не ощущают себя готовыми сражаться за титул. При этом Энцо призывает подопечных двигаться день за днем и не забегать вперед.



"Ты можешь почуять это, ты можешь почувствовать это. Наверное, поэтому я и сказал, что мы не готовы. Потому что мы не чувствуем и не чуем этого в данный момент".



"Надеюсь, скоро мы будем в этом положении, но в данный момент это одна из причин, почему, как я думаю, мы еще не там".



"Мне нравится убеждать себя и убеждать игроков, что единственный способ претендовать на что-либо связан с концентрацией на сегодняшнем дне. Потому что, когда вы начинаете мысленно забегать вперед на два дня, три дня, один месяц, два месяца, это становится началом плохих времен", — цитирует Мареску Sky Sports.