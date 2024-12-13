Премьер-Лига разрешила Фридкину купить "Эвертон"

Компания The Friedkin Group американского бизнесмена Дэна Фридкина получила долгожданное разрешение на покупку "Эвертона".

Фридкин еще в сентябре — со второй попытки — согласовал покупку 94.1% акций "Эвертона" у Фархада Мошири. С тех пор эта сделка находилась на одобрении у футбольных чиновников.



Теперь Фридкин преодолел главное препятствие к заключению сделки, и ожидается, что на следующей неделе мерсисайдский клуб окончательно обретет нового хозяина, сообщает Sky Sports.



Состояние Фридкина оценивается в 6.1 млрд. долларов (4.8 млрд. фунтов). С 2020 года Дэн также владеет "Ромой" из Серии А.



Для "Эвертона" важно, чтобы все формальности были улажены до открытия зимнего трансферного окна, потому что команде Шона Дайча совершенно бы не помешало усиление на вторую половину сезона.