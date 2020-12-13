Жеребьевка ЧМ-2026

Сборная Англии обрела своих соперников по отборочному турниру к Чемпионату Мира 2026 года.

В результате проведенной УЕФА жеребьевки возглавляемые Томасом Тухелем англичане оказались в Группе K, куда также попали Сербия, Албания, Латвия и Андорра.



Победители 12 групп напрямую квалифицируются на ЧМ-2026, который пройдет в Соединенных Штатах, Канаде и Мексики. Команды, занявшие вторые места, проведут плей-офф и определят еще четырех счастливчиков.



Все отборочные матчи будут сыграны в течение пяти международных перерывов с марта по ноябрь 2025. Плей-офф назначен на 26-31 марта 2026.



Добавим, сам ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026, и участие на нем примут 48 команд, включая 16 из Европы.



