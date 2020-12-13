Жеребьевка ЧМ-2026

Чемпионат Мира 2026 года Сборная Англии обрела своих соперников по отборочному турниру к Чемпионату Мира 2026 года.

В результате проведенной УЕФА жеребьевки возглавляемые Томасом Тухелем англичане оказались в Группе K, куда также попали Сербия, Албания, Латвия и Андорра.

Победители 12 групп напрямую квалифицируются на ЧМ-2026, который пройдет в Соединенных Штатах, Канаде и Мексики. Команды, занявшие вторые места, проведут плей-офф и определят еще четырех счастливчиков.

Все отборочные матчи будут сыграны в течение пяти международных перерывов с марта по ноябрь 2025. Плей-офф назначен на 26-31 марта 2026.

Добавим, сам ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026, и участие на нем примут 48 команд, включая 16 из Европы.

Жеребьевка ЧМ-2026


Метки жеребьевка, сборная Англии, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. bembo 13.12.2024 17:18 # bembo
    А чо по пидораше4кам

    Страна 404 ахаха

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  2. kazaq 13.12.2024 17:11 # kazaq
    Что то я не вижу тут сборную Пидорашки

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  3. shearer1 13.12.2024 17:05 # shearer1
    Странно, лузерам достаются лёгкие соперники

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