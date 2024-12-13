Салах и Слот — лучшие в Премьер-Лиге в ноябре
Мохамед Салах и Арне из "Ливерпуля" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам ноября.
В течение ноября "Ливерпуль" забил семь голов в Премьер-Лиге, и в пяти из них поучаствовал Салах.
32-летний египтянин начал месяц с победного гола против "Брайтона", затем забил и отдал результативную передачу против "Астон Виллы" и сделал дубль против "Саутгемптона".
Награда Игроку Месяца достается Салаху в шестой раз за карьеру — и впервые с октября 2023. Столько же раз ее получали легендарные Стивену Джеррарду и Криштиану Роналду.
Помимо Салаха, на этот приз в ноябре претендовали Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Райан Гравенберх, Мартин Эдегор, Жоао Педро, Букайо Сака и Йоан Висса.
А лучшим тренером был признан Слот, чья команда стала единственной, выигравшей все свои матчи Премьер-Лиги в ноябре — против "Брайтона" (2:1), "Астон Виллы" (2:0) и "Саутгемптона" (2:3).
Слот признается Тренером Месяца впервые в своей карьере. Конкурентами Арне выступали Фабиан Хюрцелер из "Брайтона" и Гари О'Нил из "Вулверхэмптона".
Слот — только четвертый голландский тренер, который получил эту награду, после Мартина Йола, Рональда Кумана и Эрика Тен Хага.
13.12.2024 16:00
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Ливерпуль оформит чемпик, стопудово!
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русня обоссанная)) кто виноват?
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Ожидание: затралил всех с фейков
Реальность: ПИСЬКОВСКИЙ.
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Сургутский скуф, где Ваши волосы? https://ibb.co/sWQ8xcM
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Выберите вариант, который вам ближе:
1) Две тысячи двадцать четвертый год.
2) Двадцать двадцать четвертый год.
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Просто КНЯЗИ!!! рвут АПЛ-очку!
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Салах и Слот — лучшие в истории Премьер-Лиги
Источник: http://fapl.ru/posts/111785/
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Короли!
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Видели интервью с Наркотом по ГеюгаТВ? Ща накидаю главные ответы его:
1. Чем занимаешься? - Меряю квадратуру зданий.
2. Сколько зарабатываешь? - Квадрильон.
3. Любимое хобби? - Квадроберство.
4. Любимая марка одежды? - Куадрэд.
5. Любимое английское слово? - Square.
6. Любимый мультсериал? - Спанч Боб квадратные штаны.
7. Любимый транспорт? - Квадроцикл.
8. Любимая картина? - "Черный квадрат" Малевича.
9. Квадрат-квадрат-Квадрат-квадрат.
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Лондонский "Челси" объяснил затишье на трансферном рынке тем, что в случае объявления о переходе того или иного футболиста, компания Adidas сможет продавать футболки с их фамилиями, что может отрицательно сказаться на продажах клубной атрибутики в официальном магазине клуба.
1 июля 2017 года лондонский "Челси" официально прекращает свое сотрудничество с компанией Adidas, и представит новые футболки от своего спонсора Nike, с участием новых футболистов, которые были приобретены за этот период.
По информации британской прессы, на презентации новой формы будет сразу три новичка, а именно Ромелу Лукаку, Тьемуэ Бакайоко и Вилли Кабальеро.
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Никто не видел моего цуцика? Он убежал, нужна ваша помощь. Цок-цок-цок! Не откликается почему-то. Помогите найти псина моего.
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Александ Пяскорский! Зачем Вы просили админа забанить аккаунт http://fapl.ru/users/pyaskorsky? Вы попросили свою маму закрыть свои аккаунты и закрыли свои. Вам стыдно? Александр, почему у вас девичья фамилия Вашей мамы и её отчество? Вы своего отца не знаете? Вам бы впору взять матчество.
АЛЕКСАДР ОЛЬГОВИЧ ПЯСКОРСКИЙ. Как звучит!
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Ньюкасл на совершенно другом уровне развития, нежели Челси (с)
Угадайте далбаеба, кто ета п13данул
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Арне Слот на вопрос, можно ли считать "Челси" претендентом на титул:
"Встреча с "Челси" была одним из матчей, наверное единственный матч, где я чувствовал, что соперник превосходит нас на поле. Это не значит, что они лучше нас в долгосрочной перспективе, но в нашей встрече они больше владели мячом и угрожали нашим воротам больше, чем любая другая команда в этом сезоне".
"Я не собираюсь судить, на каком месте в таблице они закончат сезон. Я должен сфокусироваться на своей команде, но "Челси" однозначно впечатляет в этом сезоне".
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Команда одного игрока. Без негатива.
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