Салах и Слот — лучшие в Премьер-Лиге в ноябре

Арне Слот Мохамед Салах и Арне из "Ливерпуля" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам ноября.

В течение ноября "Ливерпуль" забил семь голов в Премьер-Лиге, и в пяти из них поучаствовал Салах.

32-летний египтянин начал месяц с победного гола против "Брайтона", затем забил и отдал результативную передачу против "Астон Виллы" и сделал дубль против "Саутгемптона".

Награда Игроку Месяца достается Салаху в шестой раз за карьеру — и впервые с октября 2023. Столько же раз ее получали легендарные Стивену Джеррарду и Криштиану Роналду.

Помимо Салаха, на этот приз в ноябре претендовали Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Райан Гравенберх, Мартин Эдегор, Жоао Педро, Букайо Сака и Йоан Висса.

А лучшим тренером был признан Слот, чья команда стала единственной, выигравшей все свои матчи Премьер-Лиги в ноябре — против "Брайтона" (2:1), "Астон Виллы" (2:0) и "Саутгемптона" (2:3).

Слот признается Тренером Месяца впервые в своей карьере. Конкурентами Арне выступали Фабиан Хюрцелер из "Брайтона" и Гари О'Нил из "Вулверхэмптона".

Слот — только четвертый голландский тренер, который получил эту награду, после Мартина Йола, Рональда Кумана и Эрика Тен Хага.

Арне Слот


Метки Ливерпуль, награды, Салах, Слот, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 13.12.2024 17:09 # drogba11cool
    Ливерпуль оформит чемпик, стопудово!

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  2. kazaq 13.12.2024 17:09 # kazaq
    русня обоссанная)) кто виноват?
    https://www.instagram.com/share/BAIAaj5VM-

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  3. hachidlo 13.12.2024 17:04 # hachidlo
    Ожидание: затралил всех с фейков

    Реальность: ПИСЬКОВСКИЙ.

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  4. pyaskorskiy 13.12.2024 17:02 # pyaskorskiy
    Сургутский скуф, где Ваши волосы? https://ibb.co/sWQ8xcM

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  5. zaeba1l 13.12.2024 16:59 # zaeba1l
    Выберите вариант, который вам ближе:
    1) Две тысячи двадцать четвертый год.
    2) Двадцать двадцать четвертый год.

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  6. electric 13.12.2024 16:56 # electric
    Просто КНЯЗИ!!! рвут АПЛ-очку!

    (ответить)

  7. alexomck 13.12.2024 16:54 # alexomck
    Салах и Слот — лучшие в истории Премьер-Лиги

    Источник: http://fapl.ru/posts/111785/

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  8. dexter 13.12.2024 16:53 # dexter
    Короли!

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  9. kybi4eskoee6lo 13.12.2024 16:51 # kybi4eskoee6lo
    Видели интервью с Наркотом по ГеюгаТВ? Ща накидаю главные ответы его:

    1. Чем занимаешься? - Меряю квадратуру зданий.
    2. Сколько зарабатываешь? - Квадрильон.
    3. Любимое хобби? - Квадроберство.
    4. Любимая марка одежды? - Куадрэд.
    5. Любимое английское слово? - Square.
    6. Любимый мультсериал? - Спанч Боб квадратные штаны.
    7. Любимый транспорт? - Квадроцикл.
    8. Любимая картина? - "Черный квадрат" Малевича.
    9. Квадрат-квадрат-Квадрат-квадрат.

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  10. hachidio 13.12.2024 16:45 # hachidio
    Лондонский "Челси" объяснил затишье на трансферном рынке тем, что в случае объявления о переходе того или иного футболиста, компания Adidas сможет продавать футболки с их фамилиями, что может отрицательно сказаться на продажах клубной атрибутики в официальном магазине клуба.

    1 июля 2017 года лондонский "Челси" официально прекращает свое сотрудничество с компанией Adidas, и представит новые футболки от своего спонсора Nike, с участием новых футболистов, которые были приобретены за этот период.

    По информации британской прессы, на презентации новой формы будет сразу три новичка, а именно Ромелу Лукаку, Тьемуэ Бакайоко и Вилли Кабальеро.

    (ответить)

  11. megaphone 13.12.2024 16:42 # megaphone
    Сегодня перед Украиной стоит выбор — быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира — Медведев

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  12. kybi4eskoee6lo 13.12.2024 16:42 # kybi4eskoee6lo
    Никто не видел моего цуцика? Он убежал, нужна ваша помощь. Цок-цок-цок! Не откликается почему-то. Помогите найти псина моего.

    (ответить)

  13. division 13.12.2024 16:18 # division
    ФК Салах. Лучший игрок в истории лузерки является воспитанником Челси

    (ответить)

  14. pyaskorskiy 13.12.2024 16:15 # pyaskorskiy
    Александ Пяскорский! Зачем Вы просили админа забанить аккаунт http://fapl.ru/users/pyaskorsky? Вы попросили свою маму закрыть свои аккаунты и закрыли свои. Вам стыдно? Александр, почему у вас девичья фамилия Вашей мамы и её отчество? Вы своего отца не знаете? Вам бы впору взять матчество.
    АЛЕКСАДР ОЛЬГОВИЧ ПЯСКОРСКИЙ. Как звучит!

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  15. bembo 13.12.2024 16:10 # bembo
    Ньюкасл на совершенно другом уровне развития, нежели Челси (с)

    Угадайте далбаеба, кто ета п13данул

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  16. bembo 13.12.2024 16:09 # bembo
    Арне Слот на вопрос, можно ли считать "Челси" претендентом на титул:

    "Встреча с "Челси" была одним из матчей, наверное единственный матч, где я чувствовал, что соперник превосходит нас на поле. Это не значит, что они лучше нас в долгосрочной перспективе, но в нашей встрече они больше владели мячом и угрожали нашим воротам больше, чем любая другая команда в этом сезоне".

    "Я не собираюсь судить, на каком месте в таблице они закончат сезон. Я должен сфокусироваться на своей команде, но "Челси" однозначно впечатляет в этом сезоне".

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  17. hachidlo 13.12.2024 16:05 # hachidlo
    Команда одного игрока. Без негатива.

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