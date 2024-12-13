Салах и Слот — лучшие в Премьер-Лиге в ноябре

Мохамед Салах и Арне из "Ливерпуля" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам ноября.

В течение ноября "Ливерпуль" забил семь голов в Премьер-Лиге, и в пяти из них поучаствовал Салах.



32-летний египтянин начал месяц с победного гола против "Брайтона", затем забил и отдал результативную передачу против "Астон Виллы" и сделал дубль против "Саутгемптона".



Награда Игроку Месяца достается Салаху в шестой раз за карьеру — и впервые с октября 2023. Столько же раз ее получали легендарные Стивену Джеррарду и Криштиану Роналду.



Помимо Салаха, на этот приз в ноябре претендовали Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Райан Гравенберх, Мартин Эдегор, Жоао Педро, Букайо Сака и Йоан Висса.



А лучшим тренером был признан Слот, чья команда стала единственной, выигравшей все свои матчи Премьер-Лиги в ноябре — против "Брайтона" (2:1), "Астон Виллы" (2:0) и "Саутгемптона" (2:3).



Слот признается Тренером Месяца впервые в своей карьере. Конкурентами Арне выступали Фабиан Хюрцелер из "Брайтона" и Гари О'Нил из "Вулверхэмптона".



Слот — только четвертый голландский тренер, который получил эту награду, после Мартина Йола, Рональда Кумана и Эрика Тен Хага.



