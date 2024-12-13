Пеннант: "Салиба может превзойти Ван Дейка"

Вильям Салиба Бывший вингер "Арсенала" и "Ливерпуля" Джермейн Пеннант считает, что защитник "канониров" Вильям Салиба может превзойти капитана "красных" Виргила Ван Дейка.

Уже много лет Ван Дейк считается эталоном центрального защитника, выигрывая со своим клубом Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.

По мнению Пеннанта, пока 23-летний Салиба уступает 33-летнему Ван Дейку, однако Джермейн видит у Вильяма огромный потенциал.

"Если Вильям Салиба останется на траектории, по которой он уже двигается, то нет причины, почему он не сможет превзойти Виргила Ван Дейка в плане мастерства. Мы уже видели, как он опекает некоторых из лучших игроков. Эрлинг Холанд ничего не смог поделать, когда "Манчестер Сити" противостоял "Арсеналу" в прошлом сезоне".

"Этот же эффект есть у Ван Дейка. Он свел на нет все усилия Холанда, когда "Ливерпуль" играл против "Сити".

"Думаю, они оба являются похожими игроками, они быстры, хороши с мячом, и их трудно обыграть один в один".

"Думаю, пока Салиба не достиг этого уровня. Если он сможет завоевать несколько трофеев, тогда его можно будет начать ставить в этот ряд, потому что он определенно обладает потенциалом", — цитирует Пеннанта Football.London.


Метки Арсенал, Ван Дейк, Ливерпуль, Пеннант, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. witasr 13.12.2024 15:31 # witasr
    Пеннант бы рот свой не открывал, типичный бегунок 00х годов аля Антони

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  2. arsenverim 13.12.2024 15:23 # arsenverim
    Арсенал получил 2 реинкарнации легенд ливерпуля
    Сака/Салах и Салиба/Вандейк

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