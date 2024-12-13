Меленстен призвал МЮ избавиться от Антони

Бывший ассистент "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен призвал "красных дьяволов" избавиться от вингера Антони в январе.

В этом сезоне Антони, стоивший "Юнайтед" 86 миллионов фунтов, еще не выходил в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Меленстен убежден, что Антони нет места в схеме 3-4-2-1 нового главного "Юнайтед" Рубена Аморима, поэтому клубу будет лучше отпустить 24-летнего бразильца.



"Возможно, "Манчестер Юнайтед" придется стиснуть зубы и прекратить это, избавившись от Антони в январе, потому что я не думаю, что он обладает нужными Рубену Амориму атрибутами".



"Мне сложно представить, в каком качестве он может пригодиться команде. Думаю, это один из самых провальных трансферов в Премьер-Лиге за последние годы".



"Это очередной пример игрока, пришедшего из голландской лиги, которую я знаю очень хорошо и и в которой ты можешь выиграть семь матчей из 10, ковыряя в носу и даже не вспотев. В Премьер-Лиге ты должен показывать свою лучшую игру в каждом матче".



"Думаю, больше всего Антони сдерживает его собственный характер — он обладает определенными характеристиками, которые не очень хорошо соотносятся с другими игроками".



"Помимо этого, ему как игроку не хватает эффективности. Он очень предсказуем, когда смещается с левого фланга, используя свою левую ногу. Мы едва ли видели какие-нибудь классные передачи или созданные моменты в его исполнении, и я думаю, к концу января мы можем увидеть его где-нибудь еще", — цитирует Меленстена Daily Mirror.