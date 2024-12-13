Субименди сомневается насчет "Сити"

Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Мартин Субименди испытывает сомнения насчет перехода в "Манчестер Сити" в январе.

Субименди мог приехать в Премьер-Лигу еще минувшим летом, когда за ним охотился "Ливерпуль", но тогда Мартин не решился покинуть родной "Реал Сосьедад".



Теперь заполучить Субименди хочет "Сити", которому срочно потребовался опорный полузащитник после тяжелой травмы Родри.

По информации The Telegraph, Субименди скептично настроен насчет "Сити". Мартин не хочет отыграть несколько месяцев, чтобы затем стать дублером своего соотечественника, когда тот выздоровеет.



По слухам, интерес к Субименди сохраняет "Ливерпуль", но в данный момент 25-летний игрок сборной Испании предпочитает повременить с решением насчет своего будущего до следующего лета.