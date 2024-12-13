"Арсенал" не близок к новому контракту с Партеем

"Арсенал" не приблизился к новому контракту со своим полузащитником Томасом Партеем.

Партей является одним из лучших игроков "Арсенала" в этом сезоне. Томас играет регулярно и избегает травм, чего ему очень не хватало в предыдущие годы.



Однако контракт Партея истекает в конце сезона, и пока "Арсенал" не добился какого-либо значимого прогресса в переговорах с 31-летним ганцем о будущем, утверждает Daily Mail. Данный вопрос не является приоритетным для "канониров".



Таким образом, уже с января Партей сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.



"Арсенал" же находится в поисках нового центрального полузащитника на следующее лето, и это является намеком на то, что "канониры" готовы отпустить Партея свободным агентом.



Партей выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Атлетико" за 45 миллионов фунтов в 2020 году, являясь одним из самых высокооплачиваемых игроков команды Микеля Артеты с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.