"Арсенал" не близок к новому контракту с Партеем
"Арсенал" не приблизился к новому контракту со своим полузащитником Томасом Партеем.
Партей является одним из лучших игроков "Арсенала" в этом сезоне. Томас играет регулярно и избегает травм, чего ему очень не хватало в предыдущие годы.
Однако контракт Партея истекает в конце сезона, и пока "Арсенал" не добился какого-либо значимого прогресса в переговорах с 31-летним ганцем о будущем, утверждает Daily Mail. Данный вопрос не является приоритетным для "канониров".
Таким образом, уже с января Партей сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.
"Арсенал" же находится в поисках нового центрального полузащитника на следующее лето, и это является намеком на то, что "канониры" готовы отпустить Партея свободным агентом.
Партей выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Атлетико" за 45 миллионов фунтов в 2020 году, являясь одним из самых высокооплачиваемых игроков команды Микеля Артеты с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.
13.12.2024 12:00
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