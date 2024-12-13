Фернандеш: "Мы верим в Онана"

Андре Онана Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш выразил свою поддержку голкиперу Андре Онана после ляпа того против "Виктории".

Отметившись грубейшей ошибкой против "Ноттингем Форест" в Премьер-Лиге в прошлый уикенд, накануне Онана еще раз подвел свою команду.

Онана просто подарил гол "Виктории", хотя в итоге "Юнайтед" выиграл этот матч Лиги Европы со счетом 1:2 благодаря дублю Расмуса Хейлунда.

По мнению Фернандеша, Онана не заслуживает критики. Бруну ничуть не сомневается в мастерстве камерунского голкипера.

"Мы хотим разыгрывать мяч от обороны, и каждый знает это. Для этого нам нужно принимать правильные решения на поле".

"Андре думал, что Матта (Де Лигт) завладеет мячом, но он не смог, и соперник забил гол".

"Дело не в том, что Андре совершил ошибку. Когда здесь что-то случается, мы не ищем виноватого".

"Мы обладаем огромной верой в него. Он знает, что совершил ошибку, потому что он умный парень. Он еще много раз нам поможет, и мы верим в его умение обращаться с мячом".

"Ошибки — это часть футбола. Не будет ошибок, не будет и голов. Но мы продемонстрировали стойкость духа, отыгравшись и одержав победу", — сообщил Фернандеш TNT Sports.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Онана, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2024 11:00

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  1. ivan-tns 13.12.2024 11:59 # ivan-tns
    Жуй кокосы, ешь бананы)))

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  2. kybi4eskoee6lo 13.12.2024 11:26 # kybi4eskoee6lo
    какой же нулёвый уголь. из топ команд только у ливера более менее ситуация норм с кипером.

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