Фернандеш: "Мы верим в Онана"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш выразил свою поддержку голкиперу Андре Онана после ляпа того против "Виктории".
Отметившись грубейшей ошибкой против "Ноттингем Форест" в Премьер-Лиге в прошлый уикенд, накануне Онана еще раз подвел свою команду.
Онана просто подарил гол "Виктории", хотя в итоге "Юнайтед" выиграл этот матч Лиги Европы со счетом 1:2 благодаря дублю Расмуса Хейлунда.
По мнению Фернандеша, Онана не заслуживает критики. Бруну ничуть не сомневается в мастерстве камерунского голкипера.
"Мы хотим разыгрывать мяч от обороны, и каждый знает это. Для этого нам нужно принимать правильные решения на поле".
"Андре думал, что Матта (Де Лигт) завладеет мячом, но он не смог, и соперник забил гол".
"Дело не в том, что Андре совершил ошибку. Когда здесь что-то случается, мы не ищем виноватого".
"Мы обладаем огромной верой в него. Он знает, что совершил ошибку, потому что он умный парень. Он еще много раз нам поможет, и мы верим в его умение обращаться с мячом".
"Ошибки — это часть футбола. Не будет ошибок, не будет и голов. Но мы продемонстрировали стойкость духа, отыгравшись и одержав победу", — сообщил Фернандеш TNT Sports.
13.12.2024 11:00
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Жуй кокосы, ешь бананы)))
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какой же нулёвый уголь. из топ команд только у ливера более менее ситуация норм с кипером.
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