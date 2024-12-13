Гвардиола готов совершить два приобретения в январе

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов совершить два приобретения в зимнее трансферное окно в надежде спасти этот сезон.

"Сити" проиграл семь из 10 последних матчей во всех соревнованиях и по статистике является самой пропускающей командой в топ-5 европейских лиг с начала ноября (21 гол в девяти матчах).



Гвардиола по-прежнему объясняет этот спад обилием травм, и дело не только в отсутствии Родри — в преддверии дерби с "Манчестер Юнайтед" в воскресенье Хосеп имеет в своем распоряжении только трех защитников.



Daily Mirror ожидает, что "Сити" выйдет на трансферный рынок в январе и прежде всего обзаведется опорником — вроде Мартина Субименди из "Реал Сосьедад" или Эдерсона из "Аталанты".



Также Гвардиола хочет пригласить нападающего, который разделит бремя растерявшего форму Эрлинга Холанда и восполнит возникшую после ухода Хулиана Альвареса пустоту.



Деньги не являются проблемой для "Сити" — "горожане" скромно провели летнее окно и находятся в комфортной ситуации с точки зрения правил финансового фейр-плей.