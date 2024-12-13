Постекоглу: "Игра Вернера была неприемлема"
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу раскритиковал игру своего нападающего Тимо Вернера против "Рейнджерс" в Лиге Европы.
Накануне Вернер появился в стартовом составе "Тоттенхэма", но уже в перерыве был заменен на Деяна Кулусевски, чей гол в итоге избавил "шпор" от поражения (1:1).
После матча в Глазго Постекоглу заявил, что своей ленивой игрок Вернер подал плохой пример молодежи.
"Он и близко не сыграл на уровне, как должен был. Это неприемлемо для меня, когда на поле есть 18-летние".
"Я сказал это Тимо. Он игрок своей сборной, он игрок сборной Германии. Прямо сейчас ситуация такова, что у нас нет множества вариантов. Мне нужно, чтобы каждый старался изо всех сил, как минимум. Его игра в первом тайме была неприемлема", — цитирует Постекоглу The Telegraph.
13.12.2024 09:00
Просмотров: 753
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: