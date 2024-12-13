Постекоглу: "Игра Вернера была неприемлема"

Тимо Вернер Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу раскритиковал игру своего нападающего Тимо Вернера против "Рейнджерс" в Лиге Европы.

Накануне Вернер появился в стартовом составе "Тоттенхэма", но уже в перерыве был заменен на Деяна Кулусевски, чей гол в итоге избавил "шпор" от поражения (1:1).

После матча в Глазго Постекоглу заявил, что своей ленивой игрок Вернер подал плохой пример молодежи.

"Он и близко не сыграл на уровне, как должен был. Это неприемлемо для меня, когда на поле есть 18-летние".

"Я сказал это Тимо. Он игрок своей сборной, он игрок сборной Германии. Прямо сейчас ситуация такова, что у нас нет множества вариантов. Мне нужно, чтобы каждый старался изо всех сил, как минимум. Его игра в первом тайме была неприемлема", — цитирует Постекоглу The Telegraph.


Метки Вернер, Лига Европы, Постекоглу, Рейнджерс, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2024 09:00

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