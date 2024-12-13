Постекоглу: "Игра Вернера была неприемлема"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу раскритиковал игру своего нападающего Тимо Вернера против "Рейнджерс" в Лиге Европы.

Накануне Вернер появился в стартовом составе "Тоттенхэма", но уже в перерыве был заменен на Деяна Кулусевски, чей гол в итоге избавил "шпор" от поражения (1:1).



После матча в Глазго Постекоглу заявил, что своей ленивой игрок Вернер подал плохой пример молодежи.



"Он и близко не сыграл на уровне, как должен был. Это неприемлемо для меня, когда на поле есть 18-летние".



"Я сказал это Тимо. Он игрок своей сборной, он игрок сборной Германии. Прямо сейчас ситуация такова, что у нас нет множества вариантов. Мне нужно, чтобы каждый старался изо всех сил, как минимум. Его игра в первом тайме была неприемлема", — цитирует Постекоглу The Telegraph.