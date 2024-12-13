Президент "Вулверхэмптона" выразил поддержку О'Нилу

Президент "Вулверхэмптона" Джефф Ши заявил, что его клуб един в своей поддержке своего главного тренера Гари О'Нила.

Многие ожидали, что "Вулверхэмптон" уволит О'Нила после поражения 2:1 от "Вест Хэма" в минувший понедельник. Тот результат оставил "волков" на предпоследнем месте в Премьер-Лиге.



Однако О'Нил остался, и Ши по-прежнему верит, что Гари — правильный человек, чтобы вывести "Вулверхэмптон" из кризиса.



"И хотя он (О'Нил) знает, что каждому, кто связан с этим футбольным клубом, жизненно важно поскорее улучшить наши результаты, мы едины в своей поддержке его, и все мы стремимся преодолеть это".



"Нельзя достичь успеха, избегая испытаний. Важно, как мы реагируем на них. Терпение, терпение и хорошо обдуманные решения всегда были залогов развития "Вулверхэмптона", — сообщил Ши Express & Star.