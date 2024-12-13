Аморим рад стычке Диалло и Хейлунда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поприветствовал стычку своих игроков Амада Диалло и Расмуса Хейлунда после победы над "Викторией".

Накануне "Юнайтед" одержал волевую победу 1:2 в Пльзени в рамках Лиги Европы благодаря дублю Хейлунда.



В концовке матча, когда "Виктория" пыталась отыграться и сильно рисковала, "Юнайтед" несколько раз мог убежать в контратаку, но в одном случае Диалло не отдал передачу на Хейлунда, а Расмус точно так же поступил с Амадом.



После финального свистка Диалло и Хейлунд принялись обвинять друг друга в упущенных возможностях, однако Аморим считает эту стычку хорошим знаком.



"Да, я осведомлен об этом, и для меня это идеально. Знаете, в данный момент нам нужно чувствовать что-нибудь. Если нам приходится сражаться друг за друга, то это как семья. Для меня это очень, очень хороший знак. Нам нужно чувствовать что-нибудь, и это важно".



"Когда вам все равно, вы ничего не делаете. Когда вам не все равно, вы сражаетесь со своим братом, со своим отцом, со своей матерью. Для меня это очень хороший знак".



"Это нормальная вещь. Думаю, это позитивная вещь, это здоровая вещь, поэтому я позволил игрокам и капитану уладить это".



"Если я буду в это вмешиваться, мне придется пойти в раздевалку. Но там их зона — они должны поговорить, поспорить, и для меня это очень важно", — цитирует Аморима Sky Sports.