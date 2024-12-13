Светская хроника за пятницу
"Ливерпуль" заинтересовался Альфонсо Дэвисом. "Арсенал" рискует лишиться Томаса Партея. Стала известна новая дата мерсисайдского дерби. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
"Ливерпуль" находится среди клубов, проявивших интерес к крайнему защитнику "Баварии" Альфонсо Дэвису. (The Athletic)
"Манчестер Юнайтед" заинтересовался левым защитником "Жироны" Мигелем Гутьерресом. (TEAMtalk)
Защитник "Юнайтед" Виктор Линделеф вызывает интерес у клубов Серии А, включая "Милан". (TEAMtalk)
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте хочет заполучить нападающего "Юнайтед" Джошуа Зиркзее. (Il Mattino)
"Манчестер Сити" планирует совершить от четырех до шести приобретений в два ближайших трансферных окна. (The Telegraph)
"Сити" хочет полузащитника "Валенсии" Пепелу. (Estadio Deportivo)
Полузащитник Томас Партей может покинуть "Арсенал" свободным агентом в конце сезона. (Daily Mirror)
Клубы Премьер-Лиги интересуются полузащитником "Челси" Кэрни Чуквуэмекой. (Football Insider)
Нападающий Ришарлисон отвергнет интерес своего бывшего клуба "Флуминенсе", чтобы остаться в "Тоттенхэме". (TNT Sports Brazil)
"Тоттенхэм" следит за полузащитником "Ланса" Энди Диуфом. (GiveMeSport)
Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали не собирается назад в Серию А. (Fabrizio Romano)
Вингер "Монако" Магнес Аклиуш находится на радаре у "Ньюкасла". (i Sport)
"Вулверхэмптону", возможно, придется продать одного из своих звездных игроков в январе, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей. (Football Insider)
Другое
Отложенное из-за непогоды дерби между "Эвертоном" и "Ливерпулем" в Премьер-Лиге может быть сыграно в феврале с разрешения УЕФА. (Daily Mirror)
Игроки "Вест Хэма" навестили своего партнера по команде Мичейла Антонио в госпитале. (Daily Mail)
Звезда "Челси" Коул Палмер собирается зарегистрировать свое знаменитое празднование гола в качестве торговой марки. (The Sun)
Во время матча Лиги Конференций между "Астаной" и "Челси" в Алматы температура воздуха опускалась до -14 градусов. (The Sun)
13.12.2024 06:00
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