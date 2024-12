Светская хроника за пятницу

"Ливерпуль" заинтересовался Альфонсо Дэвисом. "Арсенал" рискует лишиться Томаса Партея. Стала известна новая дата мерсисайдского дерби. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Ливерпуль" находится среди клубов, проявивших интерес к крайнему защитнику "Баварии" Альфонсо Дэвису. (The Athletic)



"Манчестер Юнайтед" заинтересовался левым защитником "Жироны" Мигелем Гутьерресом. (TEAMtalk)



Защитник "Юнайтед" Виктор Линделеф вызывает интерес у клубов Серии А, включая "Милан". (TEAMtalk)



Главный тренер "Наполи" Антонио Конте хочет заполучить нападающего "Юнайтед" Джошуа Зиркзее. (Il Mattino)



"Манчестер Сити" планирует совершить от четырех до шести приобретений в два ближайших трансферных окна. (The Telegraph)



"Сити" хочет полузащитника "Валенсии" Пепелу. (Estadio Deportivo)



Полузащитник Томас Партей может покинуть "Арсенал" свободным агентом в конце сезона. (Daily Mirror)



Клубы Премьер-Лиги интересуются полузащитником "Челси" Кэрни Чуквуэмекой. (Football Insider)



Нападающий Ришарлисон отвергнет интерес своего бывшего клуба "Флуминенсе", чтобы остаться в "Тоттенхэме". (TNT Sports Brazil)



"Тоттенхэм" следит за полузащитником "Ланса" Энди Диуфом. (GiveMeSport)



Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали не собирается назад в Серию А. (Fabrizio Romano)



Вингер "Монако" Магнес Аклиуш находится на радаре у "Ньюкасла". (i Sport)



"Вулверхэмптону", возможно, придется продать одного из своих звездных игроков в январе, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей. (Football Insider)



Другое



Отложенное из-за непогоды дерби между "Эвертоном" и "Ливерпулем" в Премьер-Лиге может быть сыграно в феврале с разрешения УЕФА. (Daily Mirror)



Игроки "Вест Хэма" навестили своего партнера по команде Мичейла Антонио в госпитале. (Daily Mail)



Звезда "Челси" Коул Палмер собирается зарегистрировать свое знаменитое празднование гола в качестве торговой марки. (The Sun)



Во время матча Лиги Конференций между "Астаной" и "Челси" в Алматы температура воздуха опускалась до -14 градусов. (The Sun)