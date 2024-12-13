Кулусевски принес "Тоттенхэму" ничью против "Рейнджерс"

Гол Деяна Кулусевски позволил "Тоттенхэму" добыть ничью в выездном матче Лиги Европы против "Рейнджерс" — 1:1.

В стартовом составе "шпор" произошло пять изменений относительно поражения 3:4 от "Челси" в минувшее воскресенье. Этими новыми лицами оказались Арчи Грей, Раду Дрэгушин, Родриго Бентанкур, Джеймс Мэддисон и Тимо Вернер.



В первом тайме игра была более-менее равной, но хозяева действовали чуть острее, создав пару верных моментов. В первом случае опасный прострел остался без замыкания, а во втором гостей спас их голкипер Фрэйзер Форстер.



Едва начался второй тайм, как Джеймс Тавернье прострелил с фланга в центр штрафной площади, а там Хамза Игаман пробил в касание по скачующему мячу — 1:0.



После пропущенного гола "Тоттенхэм" активизировался и принялся оказывать давление, и на 75-й минуте счет стал равным. Деян Кулусевски пробил в касание низом после передачи Доминика Соланке внутри штрафной — 1:1.



Концовка матча получилась горячей, а хозяева даже забили гол, отмененный из-за офсайда, но вырвать победу никому не удалось.



Возвращение Анге Постекоглу в Глазго принесло смешанные чувства. "Тоттенхэм" заиграл только после пропущенного гола, сравнял счет, но вырвать победу не смог. Оборона "шпор" продолжает хромать — только один "клин-шит" в 11 последних матчах.



"Рейнджерс" (Шотландия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:1 (0:0)



Голы: Игаман 47 — Кулусевски 75.



"Тоттенхэм": Форстер, Порро, Грей, Дрэгушин, Удоджи, Бентанкур (Сарр 61), Биссума (Бергвалл 61), Мэддисон, Джонсон (Соланке 60), Вернер (Кулусевски 45), Сон.