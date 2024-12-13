Гордон: "Кто сказал, что я собирался уходить из "Ньюкасла"?

Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон отверг предположения о том, что он хотел перейти в "Ливерпуль" минувшим летом.

Согласно слухам, Гордон остался глубоко опечален, когда его трансфер в "Ливерпуль" во время Евро-2024 сорвался.



Как раз сорвавшимся трансфером многие объясняли неважную форму Гордона на старте сезона, однако на самом деле Энтони любит "Ньюкасл" и нацелен на завоевание трофея с "сороками".



"Мне только 23. Я слышал лишь одно: "Когда он уйдет?" Но кто сказал, что я когда-либо собирался уходить?"



"Я очень, очень счастлив здесь, я люблю это место, я люблю играть здесь, и я думаю, Бруно (Гимараэс) и Алекс (Исак) думают то же самое".



"Но все мы молоды, все мы человеческие создания, и если люди говорят такие вещи, это своего рода ставит под вопрос наш характер. Это сложно".



С момента моего перехода — и так, наверное, будет, пока это не случится — главным приоритетом для меня является завоевание трофея", — сообщил Гордон Sky Sports.