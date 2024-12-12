Де Брюйне может уехать в МЛС уже в январе

Клубы МЛС готовы попытаться заполучить полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне уже в январе.

Контракт Де Брюйне с "Сити" истекает в конце сезона, и МЛС всегда считалась вероятным направлением для заключительного периода в карьере Кевина.



Однако talkSPORT утверждает, что 33-летний бельгиец может уехать в Северную Америку, не дожидаясь окончания сезона.



Одним из клубов, готовых выдвинуть предложение Де Брюйне немедленно, называется "Сан-Диего". Также за ситуацией Кевина следит "Интер Майами".



В этом сезоне Де Брюйне имеет дело с травмами и упадком формы, являясь редким гостем в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы, и "Сити" пока не выражал желания продлить сотрудничество с ветераном.