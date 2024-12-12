О'Хара советует "Тоттенхэму" уволить Постекоглу и пригласить Франка

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара считает, что "шпорам" стоит уволить своего главного тренера Анге Постекоглу и пригласить Томаса Франка из "Брентфорда".

"Тоттенхэм" выиграл лишь один из семи последних матчей, разгромив "Манчестер Сити" со счетом 0:4. В данный момент "шпоры" располагаются в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.



По мнению О'Хары, слишком авантюрный футбол Постекоглу не оставляет президенту "Тоттенхэма" Даниэлю Леви выбора.



"Если Анге Постекоглу продолжит играть таким образом, тогда, боюсь, ему придется уйти. Мне жаль, но Даниэлю Леви придется избавиться от него. Больше нельзя продолжать с таким футболом и с таким стилем обороны".



"Я был бы счастлив увидеть Томаса Франка в "Тоттенхэме", если Анге уйдет. Думаю, он замечательно бы подошел "Тоттенхэму", если нам удастся заполучить его из "Брентфорда". Он проделал великолепную работу там, и если Анге уйдет, я бы обратил на него внимание", — цитирует О'Хару Daily Mirror.