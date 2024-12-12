"Челси" увозит три очка из Казахстана

Педру Нету и Ренату Вейга Несмотря на отрицательную температуру, "Челси" одержал победу 1:3 в Казахстане над "Астаной" в рамках Лиги Конференций.

Относительно победы 3:4 над "Тоттенхэмом" в минувший уикенд в стартовом составе "синих" уцелел только Педру Нету.

Подопечные Энцо Марески быстро адаптировались к морозным условиям и уже на 14-й минуте открыли счет. Марк Гиу ворвался в штрафную с правого фланга, приблизился к воротам и поразил ближний угол — 0:1.

Спустя четыре минуты гости укрепили свое преимущество. Нету на финте ушел от оппонента на правом краю, после чего прострелил во вратарскую площадь, где самым расторопным оказался Гиу — 0:2.

"Челси" полностью контролировал игру, почти не давая сопернику потрогать мяч, и на 39-й минуте счет стал разгромным. Это Ренату Вейга пробил головой с отскоком от газона после подачи Кираном Дьюсбери-Холлом углового — 0:3.

На последней минуте первого тайма "Астана" внезапно отыграла один гол. Марин Томасов вошел в штрафную и, не встретив особого сопротивления со стороны Вейги, пробил с отскоком от дальней штанги — 1:3.

Во втором тайме у "Челси" уже не было такого тотального преимущества. "Астана" не выглядела безнадежно, однако класс "синих" был слишком высок.

"Челси" сделал результат в первом тайме и сделал быстро, несмотря на суровые погодные условия. "Синие" подтвердили свой статус фаворита на победу в турнире.

"Астана" (Казахстан) — "Челси" (Англия) — 1:3 (1:3)

Голы: Томасов 45 — Гиу 14, Марочкин 18 (авт), Вейга 39.

"Челси": Йоргенсен, Ачимпонг, Дисаси, Адарабиойо, Вейга, Дьюсбери-Холл, Рак-Сакьи (Дайер 86), Нету (Ампа 45), Чуквуэмека (Вейл 67), Джордж, Гиу (Мхеука 78).


Метки Астана, Лига Конференций, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2024 20:25

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 12.12.2024 21:08 # zaeba1l
    Мне интересно, где ребята из восточных колониальных провинций рашки?
    АлексОмск отзовись! И еще вы знаете кого-то из НЕ центральной рашки?
    Реально интернет им отрубили нах...

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  2. chelsea88 12.12.2024 20:54 # chelsea88
    Хороший матч, уверенная победа. Для молодых игрокоа хороший шанс показать себя.

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  3. meshuggah 12.12.2024 20:53 # meshuggah
    Как же красиво ссутся чмохи подзалупальные)

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  4. zaeba1l 12.12.2024 20:50 # zaeba1l
    Пенсы, ваша судьба это Сибирь.. Роман Абрамович ведь оттуда вам бабки достал.

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  5. bembo 12.12.2024 20:36 # bembo
    Бабка делает вид будто не смотрела матч пенсиков аахаххахаха

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  6. pyaskorsky 12.12.2024 20:35 # pyaskorsky
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  7. sausage 12.12.2024 20:33 # sausage
    Ебать дерьма у пенсов в закромах, даже рак какой-то есть.

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  8. sausage 12.12.2024 20:32 # sausage
    Ого, Челси сыграл уже? И их успели продырявить даже казахи)))

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  9. bembo 12.12.2024 20:30 # bembo
    Норм конечно фигурное катание на льду исполнили
    Хорошо что у нас для этого есть 3ий состав)
    Иначе с брентфордом раму не собрали бы)

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  10. bembo 12.12.2024 20:28 # bembo
    С шемроком можем и 4ый состав выставить!

    С выходом в 1/8, пенсики!

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  11. meshuggah 12.12.2024 20:27 # meshuggah
    Ещё один шаг к тому, чтобы быть единственным клубом со всей евроколлекцией трофеев

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  12. skydreams 12.12.2024 20:26 # skydreams
    хуя михайло на главную расщедрился, ну спс

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