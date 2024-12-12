"Челси" увозит три очка из Казахстана
Несмотря на отрицательную температуру, "Челси" одержал победу 1:3 в Казахстане над "Астаной" в рамках Лиги Конференций.
Относительно победы 3:4 над "Тоттенхэмом" в минувший уикенд в стартовом составе "синих" уцелел только Педру Нету.
Подопечные Энцо Марески быстро адаптировались к морозным условиям и уже на 14-й минуте открыли счет. Марк Гиу ворвался в штрафную с правого фланга, приблизился к воротам и поразил ближний угол — 0:1.
Спустя четыре минуты гости укрепили свое преимущество. Нету на финте ушел от оппонента на правом краю, после чего прострелил во вратарскую площадь, где самым расторопным оказался Гиу — 0:2.
"Челси" полностью контролировал игру, почти не давая сопернику потрогать мяч, и на 39-й минуте счет стал разгромным. Это Ренату Вейга пробил головой с отскоком от газона после подачи Кираном Дьюсбери-Холлом углового — 0:3.
На последней минуте первого тайма "Астана" внезапно отыграла один гол. Марин Томасов вошел в штрафную и, не встретив особого сопротивления со стороны Вейги, пробил с отскоком от дальней штанги — 1:3.
Во втором тайме у "Челси" уже не было такого тотального преимущества. "Астана" не выглядела безнадежно, однако класс "синих" был слишком высок.
"Челси" сделал результат в первом тайме и сделал быстро, несмотря на суровые погодные условия. "Синие" подтвердили свой статус фаворита на победу в турнире.
"Астана" (Казахстан) — "Челси" (Англия) — 1:3 (1:3)
Голы: Томасов 45 — Гиу 14, Марочкин 18 (авт), Вейга 39.
"Челси": Йоргенсен, Ачимпонг, Дисаси, Адарабиойо, Вейга, Дьюсбери-Холл, Рак-Сакьи (Дайер 86), Нету (Ампа 45), Чуквуэмека (Вейл 67), Джордж, Гиу (Мхеука 78).
12.12.2024 20:25
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Последние комментарии:
Мне интересно, где ребята из восточных колониальных провинций рашки?
АлексОмск отзовись! И еще вы знаете кого-то из НЕ центральной рашки?
Реально интернет им отрубили нах...
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Хороший матч, уверенная победа. Для молодых игрокоа хороший шанс показать себя.
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Как же красиво ссутся чмохи подзалупальные)
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Пенсы, ваша судьба это Сибирь.. Роман Абрамович ведь оттуда вам бабки достал.
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Бабка делает вид будто не смотрела матч пенсиков аахаххахаха
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(ответить)
Ебать дерьма у пенсов в закромах, даже рак какой-то есть.
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Ого, Челси сыграл уже? И их успели продырявить даже казахи)))
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Норм конечно фигурное катание на льду исполнили
Хорошо что у нас для этого есть 3ий состав)
Иначе с брентфордом раму не собрали бы)
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С шемроком можем и 4ый состав выставить!
С выходом в 1/8, пенсики!
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Ещё один шаг к тому, чтобы быть единственным клубом со всей евроколлекцией трофеев
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хуя михайло на главную расщедрился, ну спс
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