"Челси" увозит три очка из Казахстана

Несмотря на отрицательную температуру, "Челси" одержал победу 1:3 в Казахстане над "Астаной" в рамках Лиги Конференций.

Относительно победы 3:4 над "Тоттенхэмом" в минувший уикенд в стартовом составе "синих" уцелел только Педру Нету.



Подопечные Энцо Марески быстро адаптировались к морозным условиям и уже на 14-й минуте открыли счет. Марк Гиу ворвался в штрафную с правого фланга, приблизился к воротам и поразил ближний угол — 0:1.



Спустя четыре минуты гости укрепили свое преимущество. Нету на финте ушел от оппонента на правом краю, после чего прострелил во вратарскую площадь, где самым расторопным оказался Гиу — 0:2.



"Челси" полностью контролировал игру, почти не давая сопернику потрогать мяч, и на 39-й минуте счет стал разгромным. Это Ренату Вейга пробил головой с отскоком от газона после подачи Кираном Дьюсбери-Холлом углового — 0:3.



На последней минуте первого тайма "Астана" внезапно отыграла один гол. Марин Томасов вошел в штрафную и, не встретив особого сопротивления со стороны Вейги, пробил с отскоком от дальней штанги — 1:3.



Во втором тайме у "Челси" уже не было такого тотального преимущества. "Астана" не выглядела безнадежно, однако класс "синих" был слишком высок.



"Челси" сделал результат в первом тайме и сделал быстро, несмотря на суровые погодные условия. "Синие" подтвердили свой статус фаворита на победу в турнире.



"Астана" (Казахстан) — "Челси" (Англия) — 1:3 (1:3)



Голы: Томасов 45 — Гиу 14, Марочкин 18 (авт), Вейга 39.



"Челси": Йоргенсен, Ачимпонг, Дисаси, Адарабиойо, Вейга, Дьюсбери-Холл, Рак-Сакьи (Дайер 86), Нету (Ампа 45), Чуквуэмека (Вейл 67), Джордж, Гиу (Мхеука 78).