Кайл Уолкер пожаловался на расистские оскорбления
Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уолкер пожаловался на расистские оскорбления, с которыми он столкнулся в социальных сетях после поражения от "Ювентуса".
Уолкер целиком провел проигранный "Сити" матч Лиги Чемпионов против "Ювентуса" накануне, не сумев уберечь "горожан" от поражения со счетом 0:2.
В последнее время игра не только "Сити", но и лично Уолкер не выдерживает никакой критики, и некоторые фанаты, выражая свое разочарование, переходят все допустимые рамки.
"Никто и никогда не должен подвергаться такого рода гнусным, расистским и угрожающим оскорблениям, как я в сети после матча вчера вечером".
"Инстаграм и власти должны прекратить это ради всех, кто страдает от таких оскорблений. Это неприемлемо".
"Нашим фанатам хочу сказать, что мы продолжим трудиться как команда, чтобы стать лучше, прибавить и вместе исправить ситуацию", — написал Уолкер в социальных сетях, сопроводив свое сообщение скриншотом с оскорблениями.
12.12.2024 20:00
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Последние комментарии:
белого назвали черным, это расизм?
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Назвали бы просто долбоёбом или пообещали бы маму выебать, он бы промолчал. Ну а на тупого нигера прям оскорбился и не смог промолчать) Сук какие же они ёбнутые и закомплексованные.
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