Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уолкер пожаловался на расистские оскорбления, с которыми он столкнулся в социальных сетях после поражения от "Ювентуса".

Уолкер целиком провел проигранный "Сити" матч Лиги Чемпионов против "Ювентуса" накануне, не сумев уберечь "горожан" от поражения со счетом 0:2.



В последнее время игра не только "Сити", но и лично Уолкер не выдерживает никакой критики, и некоторые фанаты, выражая свое разочарование, переходят все допустимые рамки.



"Никто и никогда не должен подвергаться такого рода гнусным, расистским и угрожающим оскорблениям, как я в сети после матча вчера вечером".



"Инстаграм и власти должны прекратить это ради всех, кто страдает от таких оскорблений. Это неприемлемо".



"Нашим фанатам хочу сказать, что мы продолжим трудиться как команда, чтобы стать лучше, прибавить и вместе исправить ситуацию", — написал Уолкер в социальных сетях, сопроводив свое сообщение скриншотом с оскорблениями.



