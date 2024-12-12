Кайл Уолкер пожаловался на расистские оскорбления

Кайл Уолкер Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уолкер пожаловался на расистские оскорбления, с которыми он столкнулся в социальных сетях после поражения от "Ювентуса".

Уолкер целиком провел проигранный "Сити" матч Лиги Чемпионов против "Ювентуса" накануне, не сумев уберечь "горожан" от поражения со счетом 0:2.

В последнее время игра не только "Сити", но и лично Уолкер не выдерживает никакой критики, и некоторые фанаты, выражая свое разочарование, переходят все допустимые рамки.

"Никто и никогда не должен подвергаться такого рода гнусным, расистским и угрожающим оскорблениям, как я в сети после матча вчера вечером".

"Инстаграм и власти должны прекратить это ради всех, кто страдает от таких оскорблений. Это неприемлемо".

"Нашим фанатам хочу сказать, что мы продолжим трудиться как команда, чтобы стать лучше, прибавить и вместе исправить ситуацию", — написал Уолкер в социальных сетях, сопроводив свое сообщение скриншотом с оскорблениями.

Оскорбление Кайла Уолкера


Метки Манчестер Сити, расизм, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2024 20:00

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  1. darvil 12.12.2024 20:24 # darvil
    белого назвали черным, это расизм?

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  2. sausage 12.12.2024 20:21 # sausage
    Назвали бы просто долбоёбом или пообещали бы маму выебать, он бы промолчал. Ну а на тупого нигера прям оскорбился и не смог промолчать) Сук какие же они ёбнутые и закомплексованные.

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