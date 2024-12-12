Рис Нелсон пропустит 10 недель

Вингер "Фулхэма" Рис Нелсон пропустит более двух месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Нелсон был вынужденно заменен во время победного для "Фулхэма" матча Премьер-Лиги против "Брайтона" на прошлой неделе (3:1).



Теперь Нелсон вернется на футбольное поле только в конце февраля, что на своей пресс-конференции в четверг подтвердил главный тренер "дачников" Марку Силва, сообщает Evening Standard.



До своей травмы Нелсон выходил в стартовом составе "Фулхэма" на пять матчей подряд. На этом отрезке "дачники" набрали 10 очков из 15 возможных.



Добавим, этот сезон Нелсон проводит в "Фулхэме" на правах аренды из "Арсенала". Пока Рис забил один гол и отдал одну результативную передачу в рамках Премьер-Лиги.