Ван Дейк считает "Челси" реальным претендентом на титул

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что "Челси" является реальным претендентом на титул Премьер-Лиги.

В данный момент "Челси" занимает второе место в Премьер-Лиге, но за последнее время главный тренер "синих" Энцо Мареска неоднократно заявил, что его команда пока не готова соперничать с "Ливерпулем", "Арсеналом" и "Манчестер Сити".



Однако Ван Дейк так совершенно не думает и видит в "Челси" полноценного претендента на титул.



"Я не думаю, что они ускользнули от радара. Разумеется, это не так, учитывая их состав, имеющихся там игроков и выходящих на замену игроков".



"Конечно, можно указать на недостаток опыта, но у них есть мастерство и есть игроки, которые могут усложнить жизнь любой команде, что они и делают, поэтому они определенно в гонке. Думаю, они показали это", — цитирует Ван Дейка talkSPORT.