Шейх Джассим следит за ситуацией в "Юнайтед"

Шейх Джассим из Катара внимательно наблюдает за ситуацией вокруг "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в недавнем прошлом шейх Джассим проиграл борьбу сэру Джиму Рэтклиффу за право приобрести "Юнайтед", хотя катарец был готов купить клуб целиком.



Рэклифф ограничился покупкой доли "Юнайтед", также получив контроль над управлением клубом по футбольным вопросам.



В последнее время Рэтклиффа много критикуют за непопулярные решения вроде сокращения персонала, повышения цен на билеты, продолжающейся чехарды с тренерами и трансферами.



Как сообщает Daily Mail, за затруднениям Рэтклиффа внимательно наблюдает шейх Джассим, который по-прежнему заинтересован в покупке "Юнайтед", хотя активных действий предпринимать пока не собирается.



У шейха Джассима был подготовлен трехдневный план по преображению "Юнайтед". Катарец собирался купить все 100 процентов акций, полностью погасить долги, снять клуб с фондовой биржи Нью-Йорка и на третий день объявить о строительстве нового стадиона и новой тренировочной базы.