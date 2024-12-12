"Эвертон" может пригласить Эшуорта

Дэн Эшуорт, покинувший должность спортивного директора "Манчестер Юнайтед", может получить работу в "Эвертоне".

Только в июле приступив к работе в "Юнайтед", 159 дней спустя Эшуорт покинул клуб по обоюдному согласию сторон.



Эшуорта уже называют возможным сменщиком Эду, который покидает роль спортивного директора "Арсенала", но у Дэна есть еще один вариант трудоустройства в Премьер-Лиге.



Как сообщает talkSPORT, в приглашении Эшуорта заинтересован американский бизнесмен Дэн Фридкин, который находится в завершающей фазе покупки "Эвертона".



Сейчас спортивным директором "Эвертона" является Кевин Телвелл, однако Фридкин планирует привести своих людей на ключевые должности.