Аморим не думает о зимних приобретениях

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что он сосредоточен на тренерской работе и не думает о зимних приобретениях.

Согласно слухам, "Юнайтед" находится под давлением правил финансового фейр-плей и в январе сможет покупать, только если кого-нибудь продаст.



Однако в данный момент Аморим не думает об этом. Рубен хочет сперва изучить имеющихся игроков.



"Нет, я сосредоточен на том, чтобы увидеть своих игроков и понять своих игроков. Думаю, это одна из проблем клуба".



"Нам нужно сосредоточиться на том, что мы имеем. Нам нужно сосредоточиться на академии, а когда ты приглашаешь игроков, то нужно четко понимать их профиль, поэтому здесь много деталей".



"Иногда при стандартных положениях вы видите, что наш команда невысокого роста относительно других".



"Каждая деталь имеет значение, и сперва нужно очень четко определить профили и организовать процесс. Следующей фазой может быть покупка и продажа игроков", — цитирует Аморима Daily Mail.