Анонс матчей 6-го тура Лиги Европы

В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" проведут свои шестые матчи на общем этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз



В ближайшее воскресенье "Манчестер Юнайтед" ожидает дерби против "Манчестер Сити", который имеет лишний день на отдых, так что это будет на уме у Рубена Аморима и его игроков.



"Юнайтед" и "Виктория" являются соседями по таблице Лиги Европы, набрав по девять очков в пяти первых турах.



- "Виктория" проиграла оба предыдущих матча против английских команд в еврокубках, дважды уступив "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов сезона 2013/14 (0:3 дома и 4:2 на выезде).



- "Юнайтед" еще никогда не побеждал чешские команды на выезде (2 ничьи, 1 поражение).



- "Юнайтед" не проиграл ни одного из пяти матчей в этом розыгрыше Лиги Европы (2 победы, 3 ничьи).



- Нападающий Расмус Хейлунд забил восемь голов за "Юнайтед" в еврокубках и может стать третьим игроком в возрасте не старше 21 года, который отличится девять раз за клуб в Европе. Прежде это удавалось только Маркусу Рэшфорду и Уэйну Руни.



"Юнайтед" не взял на этот выезд защитников Джонни Эванса и Люка Шоу, но возобновившие тренировки Виктор Линделеф и Тоби Колльер снова в строю.



РЕЙНДЖЕРС — ТОТТЕНХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу навестит свой бывший клуб "Рейнджерс", отчаянно нуждаясь в победе в свете последних результатов, включая домашнее поражение 3:4 от "Челси" в минувший уикенд.



"Тоттенхэм" выиграл лишь один из семи последних матчей с учетом всех соревнований, а в Лиге Европы имеет одинаковое количество очков с "Рейнджерс" — по 10.



- "Рейнджерс" не выиграл ни одного из шести последних матчей против английских команд (1 ничья, 5 поражений).



- "Тоттенхэм" выиграл обе предыдущие встречи с "Рейнджерс" — 5:2 дома и 2:3 на выезде в Кубке обладателей кубков сезона 1962/63.



- "Рейнджерс" забил 12 голов в пяти первых матчах Лиги Европы — больше на групповом этапе какого-либо европейского соревнования у шотландской команды было только в Лиге Европы сезона 2020/21 (13).



- В этом розыгрыше Лиги Европы "Тоттенхэм" вел в счете 276 минут или 57% своих матчей — больше всех.



"Тоттенхэм" будет лишен травмированных защитников Микки Ван де Вена и Кристиана Ромеро. Не помогут команде и Гульельмо Викарио с Ришарлисоном. Родриго Бентанкур доступен, потому что его дисквалификация распространяется только на внутренние соревнования.