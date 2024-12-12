Анонс матчей 6-го тура Лиги Европы
В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" проведут свои шестые матчи на общем этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз
В ближайшее воскресенье "Манчестер Юнайтед" ожидает дерби против "Манчестер Сити", который имеет лишний день на отдых, так что это будет на уме у Рубена Аморима и его игроков.
"Юнайтед" и "Виктория" являются соседями по таблице Лиги Европы, набрав по девять очков в пяти первых турах.
- "Виктория" проиграла оба предыдущих матча против английских команд в еврокубках, дважды уступив "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов сезона 2013/14 (0:3 дома и 4:2 на выезде).
- "Юнайтед" еще никогда не побеждал чешские команды на выезде (2 ничьи, 1 поражение).
- "Юнайтед" не проиграл ни одного из пяти матчей в этом розыгрыше Лиги Европы (2 победы, 3 ничьи).
- Нападающий Расмус Хейлунд забил восемь голов за "Юнайтед" в еврокубках и может стать третьим игроком в возрасте не старше 21 года, который отличится девять раз за клуб в Европе. Прежде это удавалось только Маркусу Рэшфорду и Уэйну Руни.
"Юнайтед" не взял на этот выезд защитников Джонни Эванса и Люка Шоу, но возобновившие тренировки Виктор Линделеф и Тоби Колльер снова в строю.
РЕЙНДЖЕРС — ТОТТЕНХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу навестит свой бывший клуб "Рейнджерс", отчаянно нуждаясь в победе в свете последних результатов, включая домашнее поражение 3:4 от "Челси" в минувший уикенд.
"Тоттенхэм" выиграл лишь один из семи последних матчей с учетом всех соревнований, а в Лиге Европы имеет одинаковое количество очков с "Рейнджерс" — по 10.
- "Рейнджерс" не выиграл ни одного из шести последних матчей против английских команд (1 ничья, 5 поражений).
- "Тоттенхэм" выиграл обе предыдущие встречи с "Рейнджерс" — 5:2 дома и 2:3 на выезде в Кубке обладателей кубков сезона 1962/63.
- "Рейнджерс" забил 12 голов в пяти первых матчах Лиги Европы — больше на групповом этапе какого-либо европейского соревнования у шотландской команды было только в Лиге Европы сезона 2020/21 (13).
- В этом розыгрыше Лиги Европы "Тоттенхэм" вел в счете 276 минут или 57% своих матчей — больше всех.
"Тоттенхэм" будет лишен травмированных защитников Микки Ван де Вена и Кристиана Ромеро. Не помогут команде и Гульельмо Викарио с Ришарлисоном. Родриго Бентанкур доступен, потому что его дисквалификация распространяется только на внутренние соревнования.
12.12.2024 13:00
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Последние комментарии:
Какуниры команда одной ссаки
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5 часиков до матча императорсииии
У сссюка уже не могу ждать!
Братишки зае6ала версус академия чоуси
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В Москве был ликвидирован Михаил Шатский - заместитель генерального конструктора КБ "Марс" и начальник отдела програмного обеспечения. Шатский был организатором работ по модернизации ракет Х-59 до Х-69, которыми русня наносят удары по Украине
русня, шо с ебалом?
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уважаемый Михуиджо шо там по конферентси?
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Получается на третий год СВО внезапно выяснилось, что в тылу у Рамзанки находятся целых 84 тысячи добровольцев. В то время, как часть Курской области до сих пор оккупирована, но первый приказ почему-то до сих пор не поступает. Почему так?
Источник: http://fapl.ru/posts/111761/#reply
Потому что Рамзанка как и все чурки - обыкновенная крыса и при первой возможности вставит нож в спину своему хозяину, точно так же как и Миша Даштамиров вставил нож в спину своему хозяину мелвуду.
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Там хохлы опять Грозный атаковали с помощью дрона-камикадзе. Четверо раненых чеченских мусоров. Слава Богу из людей никто не пострадал. А Рамзанка уже тут же успел отреагировать на эту дерзкую атаку. Заявил, что резерв из 84-х тысяч добровольцев и бойцов подразделений из чеченской республики готов выдвинуться на передовую по первому приказу. Мы это так не оставим! И только за этих 4-х раненых мы положим 400 укронатовцев, добавил он. Получается на третий год СВО внезапно выяснилось, что в тылу у Рамзанки находятся целых 84 тысячи добровольцев. В то время, как часть Курской области до сих пор оккупирована, но первый приказ почему-то до сих пор не поступает. Почему так?
(ответить)
Чуханси, ваш день четверг ору))))))
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Проверяйте, что пишите : Постекоглу тренировал Селтик, а не Рейнджерс)))
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Турнир настоящих топов подъехал.
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