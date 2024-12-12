Гвардиола: "Сомневаюсь в себе"
После поражения от "Ювентуса" в Лиге Чемпионов главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что стал сомневаться в себе.
Накануне "Сити" продлил свою черную полосу, проиграв в Турине со счетом 2:0. Это поражение стало седьмым для "горожан" в 10 последних матчах во всех соревнованиях.
Эти результаты вызвали у Гвардиолы сомнения насчет своих методов, однако Хосеп и его игроки далеки от паники.
"Конечно, я сомневаюсь в себе. У меня есть свои мысли. Я стабилен в хорошие моменты и стабилен в плохие моменты. Я стараюсь найти выход из ситуации. Я невероятно честен с вами. Если мы играем хорошо, я говорю, что мы играем хорошо".
"Обстановка в раздевалке стабильна. Мы счастливы, когда побеждаем, и расстроены, когда проигрываем. Что мы можем сделать? Жалеть себя? Нет, мы прибавим и будем двигаться дальше".
"В этом месяце мы много раз оказывались в такой ситуации. Завтра у нас восстановление, затем подготовка "Юнайтед". Мы сосредоточимся на хороших вещах и постараемся прибавить", — цитирует Гвардиолу ESPN.
12.12.2024 11:00
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