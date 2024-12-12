Аморим: "Уход Эшуорта ничего не меняет"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался по поводу ухода спортивного директора Дэна Эшуорта.

На днях Эшуорт покинул "Юнайтед", отработав в клубе с "Олд Траффорд" только шесть месяцев. Аморим соглашается, что это неприятная ситуация, однако Рубен убежден, что уход Дэна не окажет влияния на его работу или на стратегию "красных дьяволов".



"Во-первых, хочу сказать, что с первого дня я ощущаю огромную поддержку со стороны владельцев, Омара (Беррады), Джейсона (Уилкокса), и Дэн был частью этого".



"Я действительно, действительно, действительно ощущал поддержку со стороны Дэна, но таков футбол, и иногда такие вещи случаются. Это случается с игроками, с тренерами. Я знаю, что эту ситуацию не назовешь идеальной, но нам важно продолжать делать то, что мы делаем. Каждый четко знает наш путь, а такие вещи случаются в футболе".



"С первого дня я ощущаю поддержку каждого. Уход одного человека ничего не меняет. Конечно, это плохая ситуация. Речь о человеке, о профессионале, которому положено поддерживать команду. Но я думаю, самое важное в том, что у нас есть ясное видение, и это не изменится, если один человек уйдет", — цитирует Аморима Daily Mail.