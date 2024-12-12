Артета не удивлен успехами Сака в Лиге Чемпионов

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что не удивлен успехами своего вингера Букайо Сака в Лиге Чемпионов.

Накануне Сака привел ослабленный травмами "Арсенал" к победе 3:0 над "Монако" в Лиге Чемпионов, сделав дубль и отдав одну результативную передачу.



Таким образом, 23-летний англичанин забил восемь голов и сделал шесть "ассистов" в своих 14 первых матчах в элитном европейском соревновании, но Артета не удивлен.



"Я не удивлен, но то, что он делает, очень сложно. Таково его мастерство, таковы его амбиции. Так он готовит себя каждый день. Нужно уметь делать это каждый день, чтобы быть в таком положении".



"Он добился исключительных вещей в первые шесть лет профессионального футбола. И он стремится прибавить. У него есть игроки и окружение, чтобы сделать это, и я уверен, он сделает", — цитирует Артету Evening Standard.