"Вест Хэм" обдумывает продление контракта с Антонио

"Вест Хэм" задумывается о том, чтобы поддержать угодившего в беду нападающего Мичейла Антонио продлением контракта.

Напомним, в минувшую субботу Антонио попал в автомобильную аварию в пригороде Лондона, на своем Ferrari врезавшись в дерево. Мичейл на вертолете был доставлен в госпиталь, где перенес операцию на сломанной ноге.



Согласно предварительным прогнозам, 34-летний игрок сборной Ямайки проведет в лазарете более года и, возможно, вообще будет вынужден повесить бутсы на гвоздь.



Контракт Антонио с зарплатой в 90,000 фунтов в неделю истекает в конце сезона, однако в качестве жеста поддержки "Вест Хэм" готов продлить сотрудничество с Мичейлом.



Похожим образом "Вест Хэм" поддержал защитника Анджело Огбонну, когда тот получил серьезную травму колена в ноябре 2021.



Как сообщает The Times, "Вест Хэм" обсудит продление контракта с Антонио, когда Мичейл будет выписан из госпиталя.



Источник добавляет, что у "Вест Хэма" нет страховки для такого рода инцидента, поэтому клуб в любом случае продолжит платить зарплату Антонио в остатке сезона.