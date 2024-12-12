"Вест Хэм" обдумывает продление контракта с Антонио

Мичейл Антонио "Вест Хэм" задумывается о том, чтобы поддержать угодившего в беду нападающего Мичейла Антонио продлением контракта.

Напомним, в минувшую субботу Антонио попал в автомобильную аварию в пригороде Лондона, на своем Ferrari врезавшись в дерево. Мичейл на вертолете был доставлен в госпиталь, где перенес операцию на сломанной ноге.

Согласно предварительным прогнозам, 34-летний игрок сборной Ямайки проведет в лазарете более года и, возможно, вообще будет вынужден повесить бутсы на гвоздь.

Контракт Антонио с зарплатой в 90,000 фунтов в неделю истекает в конце сезона, однако в качестве жеста поддержки "Вест Хэм" готов продлить сотрудничество с Мичейлом.

Похожим образом "Вест Хэм" поддержал защитника Анджело Огбонну, когда тот получил серьезную травму колена в ноябре 2021.

Как сообщает The Times, "Вест Хэм" обсудит продление контракта с Антонио, когда Мичейл будет выписан из госпиталя.

Источник добавляет, что у "Вест Хэма" нет страховки для такого рода инцидента, поэтому клуб в любом случае продолжит платить зарплату Антонио в остатке сезона.


Метки Антонио, Вест Хэм, контракты

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2024 08:00

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  1. drogba11cool 12.12.2024 08:14 # drogba11cool
    За что его поддерживать, за то что как дурачок на своем феррари гонял?

    (ответить)

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