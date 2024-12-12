Гвардиола считает, что "Сити" сыграл хорошо против "Ювентуса"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола остался доволен игрой своей команды против "Ювентуса" в Лиге Чемпионов, несмотря на поражение.

Накануне ослабленный травмами "Сити" потерпел поражение 2:0 в Турине, сильно усложнив свое положение в Лиге Чемпионов.



Однако Гвардиола не унывает. Хосеп доволен своими подопечными и считает, что "горожане" сохраняют хорошие шансы на выход в плей-офф.



"Мы сыграли действительно, действительно хорошо. Нам не хватало завершающего действия при переходах в атаку, но я так горжусь этими игроками".



"Они старались изо всех сил. В Европе бывает сложно. Мы сыграли действительно хорошо".



"Мы теряли мяч не так часто, как прежде, мы выходили на атакующие позиции, но против оборонительных итальянских команд не бывает легко, они являются мастерами таких ситуаций".



"У нас остаются два матча, нам нужно одно очко, одна победа, и последний матч мы играем дома. Мы действительно хорошо сыграли против "Интера" и "Фейеноорда", но "Спортинг", Турин и Париж — это очень тяжело, и с этим нужно смириться".



"Мы не забудем этот период, когда преодолеем его, и мы будем ценить его", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.