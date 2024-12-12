"Арсенал" разгромил "Монако"

"Арсенал" разгромил в домашних стенах "Монако" и сделал большой шаг к выходу в плей-офф Лиги Чемпионов.

Успев решить свои проблемы со здоровьем, Томас Партей сохранил место в старте "канониров", но вновь вышел играть защитника. Также с первых минут появились Майлз Льюис-Скелли и Габриэль Жезус. Кай Хаверц был переведен в запас.



Как ни странно, первое слово в матче сказали гости. Это Александр Головин отметился дальним ударом с подступов к штрафной — немного мимо.



Хозяева старались играть первым номером и вскоре огрызнулись парой моментов Жезуса, но тот оба раза не смог пробить голкипера "Монако" Радослава Маецки.



А на 34-й минуте "Арсенал" открыл счет. Жезус с левого края штрафной прострелил к дальней штанге, где без опеки остался Букайо Сака — 1:0.



Спустя пять минут Мартин Эдегор был обязан забивать второй гол своей команды. После провала обороны соперника капитан "канониров" вышел один на один, но мяч направил мимо.



Во втором тайме "Монако" принялся прикладывать большие усилия, чтобы отыграться. Гости очень рисковали.



Все стало окончательно ясно на 78-й минуте, когда гости грубейшим образом ошиблись при выходе из обороны, потеряв мяч в своей штрафной. Сака этим подарком воспользовался на все 100 — 2:0.



А уже в концовке вышедший на замену Хаверц с помощью Тило Керера в третий раз заставил мяч оказаться в воротах "Монако" — 3:0.



Несмотря на обилие травм, "Арсенал" добился нужного результата. К игре "канониров" есть вопросы, но с учетом обстоятельств это вторично.



"Арсенал" (Англия) — "Монако" (Франция) — 3:0 (0:0)



Голы: Сака 34, 78, Хаверц 88.



"Арсенал": Райя, Партей, Салиба, Кивер, Льюис-Скелли (Тимбер 64), Райс (Жоржиньо 64), Мерино, Эдегор (Нванери 79), Сака, Мартинелли (Троссард 64), Жезус (Хаверц 73).



"Монако": Маецки, Вандерсон (Тезе 81), Керер, Сегир, Головин, Аклиуш, Энрике, Камара (Матазо 81), Салису, Эмболо (Иленихена 81), Магасса (Минамино 46).



Предупреждения: Мерино, Мартинелли — Вандерсон.