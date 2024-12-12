"Сити" проиграл "Ювентусу"

Душан Влахович "Манчестер Сити" продлил свою черную полосу, проиграв в Лиге Чемпионов "Ювентусу" со счетом 2:0.

Относительно 2:2 против "Кристал Пэлас" в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Джек Грилиш и Жереми Доку.

В начале матча команды только присматривались друг к другу, а первый опасный момент возник на 20-й минуте, когда Кенан Йылдыз отважился на удар с дистанции, а мяч прошел рядом с дальней штангой.

Промах Йылдыза так и остался самым ярким моментом в первом тайме. У "Сити" пару раз на ударной позиции оказывался Эрлинг Холанд, но в одном случае его выстрел был заблокирован, а во втором мяч забрал голкипер.

Вскоре после начала второго тайма Эдерсон отразил удар Федерико Гатти "ножницами", однако атака "Ювентуса" продолжилась, и Душан Влахович с близкого расстояния поразил ворота головой — 1:0.

"Сити" позитивно отреагировал на пропущенный гол и пошел большими силами отыгрываться. Несколько раз "горожане" были близки ко взятию ворот.

А на 75-й минуте хозяева убежали в контратаку и удвоили счет. Это появившийся на замену Уэстон Маккенни эффектно пробил в падении из центра штрафной площади — 2:0.

"Сити" ничего изменить уже не сумел, продлив этим результатом свою неудачную серию. "Горожане" никак не могут выкарабкаться из ямы, в которой оказались.

"Ювентус" (Италия) — "Манчестер Сити" (Англия)— 2:0 (0:0)

Голы: Влахович 53, Маккенни 75.

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Калулу, Гатти, Данило, Локателли, Тюрам (Маккенни 69), Консейсау (Веа 69), Копмейнерс, Йылдыз (Мбангуля), Влахович (Луис 85).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш, Гвардиол, Льюис, Гюндоган, Де Брюйне, Силва, Доку (Савиньо 79), Грилиш (Нунеш 87), Холанд.

Предупреждения: Ди Грегорио — Грилиш, Силва.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2024 00:55

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 12.12.2024 01:09 # brown-ale
    Клопп и Ферги показали, что надо уметь вовремя уйти. Пеп это не понял.

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  2. narcot 12.12.2024 01:00 # narcot
    хуле те 12л мочи)))



    12.12.2024 00:58 #
    dexter

    Ты ваще в край охуел... Я почти не пью. Так что завали свою мопсярку.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/111740/?c=1#c7998603

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  3. hachidio 12.12.2024 00:59 # hachidio
    В чемпионшип эту помойку

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  4. bembo 12.12.2024 00:59 # bembo
    С псж будут решать походу, кто пройдет в плов)))

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  5. gameboy 12.12.2024 00:58 # gameboy
    Королевы, шо с ебалой?

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  6. felix-the-cat 12.12.2024 00:57 # felix-the-cat
    Обоссаные

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  7. chelsea-69 12.12.2024 00:57 # chelsea-69
    Короли!

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