"Сити" проиграл "Ювентусу"

"Манчестер Сити" продлил свою черную полосу, проиграв в Лиге Чемпионов "Ювентусу" со счетом 2:0.

Относительно 2:2 против "Кристал Пэлас" в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Джек Грилиш и Жереми Доку.



В начале матча команды только присматривались друг к другу, а первый опасный момент возник на 20-й минуте, когда Кенан Йылдыз отважился на удар с дистанции, а мяч прошел рядом с дальней штангой.



Промах Йылдыза так и остался самым ярким моментом в первом тайме. У "Сити" пару раз на ударной позиции оказывался Эрлинг Холанд, но в одном случае его выстрел был заблокирован, а во втором мяч забрал голкипер.



Вскоре после начала второго тайма Эдерсон отразил удар Федерико Гатти "ножницами", однако атака "Ювентуса" продолжилась, и Душан Влахович с близкого расстояния поразил ворота головой — 1:0.



"Сити" позитивно отреагировал на пропущенный гол и пошел большими силами отыгрываться. Несколько раз "горожане" были близки ко взятию ворот.



А на 75-й минуте хозяева убежали в контратаку и удвоили счет. Это появившийся на замену Уэстон Маккенни эффектно пробил в падении из центра штрафной площади — 2:0.



"Сити" ничего изменить уже не сумел, продлив этим результатом свою неудачную серию. "Горожане" никак не могут выкарабкаться из ямы, в которой оказались.



"Ювентус" (Италия) — "Манчестер Сити" (Англия)— 2:0 (0:0)



Голы: Влахович 53, Маккенни 75.



"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Калулу, Гатти, Данило, Локателли, Тюрам (Маккенни 69), Консейсау (Веа 69), Копмейнерс, Йылдыз (Мбангуля), Влахович (Луис 85).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш, Гвардиол, Льюис, Гюндоган, Де Брюйне, Силва, Доку (Савиньо 79), Грилиш (Нунеш 87), Холанд.



Предупреждения: Ди Грегорио — Грилиш, Силва.